В "Слуге народа" заявили о новой тактике Зеленского по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский меняет тактику решения конфликта на Донбассе и не будет следовать намеченной его предшественником Петром Порошенко.

Как заявила в эфире телеканала "Наш" народный депутат от фракции "Слуга народа" Марина Бардина, у теперешней власти есть четкая позиция как по Донбассу, так и по Крыму (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Бардина рассказала, как Зеленский планирует вернуть Донбасс

"Что сейчас делает Зеленский. Он пришел к власти и попытался двигаться тем путем, который был раньше, но стратегия, продуманная пятым президентом Порошенко, не сработала в течении шести лет и не произойдет в дальнейшем", – отметила она.

По словам нардепа, сейчас происходит изменение процессов.

"Украина пытается предоставить более официальный статус группе переговорной в ТКГ. На этой неделе впервые состоялись переговоры уже официальных должностных лиц нашего государства", – рассказала Бардина.

Она добавила, что Украина действительно начала двигаться по Минским договоренностям и их выполнению: разведение, обмен пленными, ведутся переговоры относительно выборов на временно оккупированных территориях только после того, как Украина будет контролировать границу.

"Главным сейчас является предоставление Красному Кресту доступа на оккупированные территории. Когда Красный Крест увидит всех людей, которые там содержатся, то поможет в организации и завершении списков верификации "всех на всех", – подчеркнула депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 марта участники Трехсторонней контактной группы в Минске подписали договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО.

В протоколах Россия в статусе гаранта-наблюдателя значится наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Глава Офиса президента Андрей Ермак 13 марта подтвердил, что на заседании ТКГ подписали документ о необходимости создания консультативного совета, в который войдут представители ОРДЛО.

Однако он заверил, что в новый орган якобы войдут только мирные представители оккупированных территорий, речи о признании террористических "Л/ДНР" нет.