В "Слуге народа" заявили о "неизбежном" объединении с ОПЗЖ. Видео

Кирилл Лютый Политика 17:35, 11.10.2020 Обновлено: 18:53, 11.10.2020

После местных выборов в Украине представители партий "Слуга народа" якобы объединятся с членами "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Такое заявление сделал нардеп от "Слуги народа" Александр Качура в интервью информагентству "Единство", опубликованном на YouTube в воскресенье, 11 октября.

Качура считает, что объединения с ОПЗЖ "слугам" не избежать: "Надо будет некую конструкцию выстраивать".

Также он считает, что "конструктивная работа" у президентской политсилы могла бы сложиться с "Батькивщиной", сомневается на счет "Голоса" и категорически против "сотрудничества" с "Европейской солидарностью".

Как писал OBOZREVATEL, 9 октября Качура заявил, что Украина обязана договариваться с Россией о закупке вакцины от коронавируса, если будет доказана ее эффективность. Ряд украинских политиков отреагировали на такое заявление, посоветовав ему "просто замочить в воде лапти и добавить боярышник по вкусу".

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