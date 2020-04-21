"С Россией можно общаться и договариваться": в "Слуге народа" заявили, что Зеленский "сшивает" Украину

Президент Украины Владимир Зеленский за год пребывания на этой должности продемонстрировал, что достижение мира на Донбассе для него является ключевой задачей.

Об этом в комментарии "Интерфаксу" заявил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Максим Ткаченко. По его словам, глава государства показал, что с представителями России можно "проводить переговоры и договариваться без сдачи национальных интересов".

"Самая главная тема для нас – это мир. И президент Зеленский этому уделяет очень много усилий. Поэтому есть и реальные результаты: разведение войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском, обмен пленными – процесс идет системно, это не "кампанейщина" и не пиар, это реальная работа по освобождению и возвращению наших людей домой. И я знаю, что эта работа будет продолжаться в самое ближайшее время", – сказал он.

Ко всему прочему заместитель главы фракции "СН" отметил также смену при президенте Зеленском переговорной позиции Украины относительно Российской Федерации по окончанию войны на Донбассе.

"Он продемонстрировал, что с Россией можно общаться и договариваться без сдачи национальных интересов, проявил себя в этих переговорах как сильный, последовательный и дальновидный политик. Именно так его воспринимают и партнеры по "нормандскому формату", потому что именно усилиями Зеленского удалось реанимировать эту переговорную площадку, которая практически впала в кому в 2016 году", – считает нардеп.

Также Ткаченко упомянул строительство при действующем главе государства временного моста через реку Северский Донец на КПВВ "Станица Луганская". Он подчеркнул, что таким образом был упрощен процесс перехода граждан через линию разграничения.

Максим Ткаченко и Владимир Зеленский

"Да и вообще впервые в истории Украины у нас появился президент, который не делит страну на свой электорат и на чужой. Он не раскалывает народ, не натравливает один регион на другой, изменил государственную риторику по отношению к гражданам. Он сшивает Украину, обращается ко всем избирателям и тем, кто голосовал "за" или "против". И поэтому он является сегодня политиком, которому больше всего доверяет население страны", – высказал свое мнение замглавы фракции "Слуга народа".

Помимо этого, народный депутат возлагает большие надежды на продолжение переговоров по установлению мира на Донбассе, а также реинтеграции оккупированных территорий после окончания пандемии коронавируса.

"Я уверен, что, несмотря на пандемию, которая очень сильно изменила наши жизнь и планы, работа президента и всей нашей команды по достижению мира на Донбассе продолжается и в ближайшее время будут новые сильные шаги и реальные результаты. Будут новые договоренности в "нормандском формате", серьезные подвижки в Минске. Как и обещал Владимир Зеленский, мы в обозримое время вернем и людей, и территории", – подытожил Ткаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко с сарказмом отреагировал на первую годовщину победы Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов.

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