В "Слуге народа" заявили, что Венедиктова должна была подписать подозрение Юрченко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова должна была подписать подозрение народному депутату от фракции "Слуга народа" Александру Юрченко в деле о возможном получении взятки.

Об этом сообщил председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия в эфире телепрограммы “Хард с Влащенко”. Он предположил, что Юрченко должен сложить депутатские полномочия.

"Мое мнение, с учетом резонанса дела, что это первая коррупционная история в Верховной Раде нового созыва. Надо было даже где-то, это я говорю сейчас как политик, возможно закрыть глаза на какие-то огрехи в подготовке следствия НАБУ и подписывать (подозрение – ред.). Пусть в суде в открытом процессе все это видят: какие есть доказательства у НАБУ, какие есть оправдательные аргументы у защиты и все за этим должны наблюдать", – сказал Арахамия.

Он также подчеркнул, что если Юрченко окажется виновным, его нужно наказать как можно строже и "как можно быстрее посадить за решетку".

По словам Арахамии, Юрченко должен сложить мандат депутата Верховной Рады.

"Я считаю, что он должен сложить мандат, он депутат мажоритарщик, за него голосовала большая часть города Киева, он должен сложить мандат, мы его не можем заставить", – сказал глава фракции.

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