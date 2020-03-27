"Зрады нет!" В "Слуге народа" заступились за Ермака из-за органа с ОРДЛО

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура заявил, что создание "консультативного совета" в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске, не является предательством национальных интересов Украины.

Об этом он рассказал в интервью "Фактам". В частности, он назвал такую инициативу "нормальной", однако отметил, что в ней есть свои предостережения.

"Зрады" нет. Консультативный совет будет создан при политической подгруппе. На мой взгляд, это абсолютно нормальная инициатива, но со своими предостережениями", — заявил он.

Он подчеркнул, что представители ОРДЛО якобы не станут полноправными участниками переговоров, и не смогут голосовать при принятии решений. По его словам, в состав "совета" войдут граждане Украины, проживающие и на неподконтрольной, и на подконтрольной территории. Они могут нарабатывать какие-то концепции, и потом политическая группа их либо примет, либо нет.

Россия остается стороной-агрессором, и никто не сделает ее наблюдателем, как писали.

Кроме того, Качура высказал мнение, что "если уж и вести диалог с Донбассом, то переговорщиками должны быть авторитетные, уважаемые обеими сторонами люди (не политики!) – врачи, адвокаты, не участвовавшие ни в каких боевых действиях".

Как сообщал OBOZREVATEL:

участники Трехсторонней контактной группы в Минске на встрече 11 марта подписали договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО.

В протоколах Россия в статусе гаранта-наблюдателя значится наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" опубликовали совместное заявление, в котором отметили невозможность подачи воды в оккупированный Россией Крым, а также относительно создания так называемого консультативного органа с ОРДЛО.

Изначально под заявлением подписалось около 10 нардепов, но затем это вызвало широкий резонанс и под ним подписалось 40 человек.

Позже глава Офиса президента Андрей Ермак встретился с нардепами, которые выступили против так называемого консультативного органа, и заявил, что Украина не ведет и не будет вести переговоры с террористами ОРДЛО.

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