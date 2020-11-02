В "Слуге народа" заговорили о сокращении финансирования КСУ

Народный депутат из фракции "Слуга народа", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко заявила о намерении внести в парламент представление о сокращении финансирования Конституционного суда.

Об этом она рассказала эфире "Громадського радіо". В частности, анонсируя встречу 2 ноября между председателем КС Александром Тупицким, спикером Рады Дмитрием Разумковым и президентом Владимиром Зеленским для обсуждения возможных шагов выхода из сложившегося кризиса вследствие последних решений инстанции и поданного президентского законопроекта.

По словам нардепа, инициировал эту встречу Тупицкий. Среди прочего она также назвала возможное дальнейшее развитие событий.

"Есть вероятность, что подам постановление в ВР об ограничении бюджетного финансирования КС. Это один из возможных сценариев развития ситуации", – отметила "слуга".

Янченко выразила убеждение, что Конституционный суд как государственный орган систематически разрушает основополагающие реформы – например, антикоррупционную. Кроме этого, убеждена депутат, есть и риск для закона о языках, и о Высшем антикоррупционном суде, также говорится о ряде других законов, которые КС может отменить вслед за электронным декларированием.

"Поэтому государство и налогоплательщики могут направить свои ресурсы на более важные нужды. Это, возможно, будет стимулировать КС уйти в добровольную отставку", – заявила Янченко.

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