В "Слуге народа" заговорили о сокращении финансирования КСУ
Галина Янченко допустила подачу в ВРУ соответствующего предложения
По ее словам, это, возможно, будет стимулировать КС уйти в добровольную отставку
Нардеп также анонсировала встречу 2 ноября между Тупицким, Разумковым и Зеленским
Народный депутат из фракции "Слуга народа", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко заявила о намерении внести в парламент представление о сокращении финансирования Конституционного суда.
Об этом она рассказала эфире "Громадського радіо". В частности, анонсируя встречу 2 ноября между председателем КС Александром Тупицким, спикером Рады Дмитрием Разумковым и президентом Владимиром Зеленским для обсуждения возможных шагов выхода из сложившегося кризиса вследствие последних решений инстанции и поданного президентского законопроекта.
По словам нардепа, инициировал эту встречу Тупицкий. Среди прочего она также назвала возможное дальнейшее развитие событий.
"Есть вероятность, что подам постановление в ВР об ограничении бюджетного финансирования КС. Это один из возможных сценариев развития ситуации", – отметила "слуга".
Янченко выразила убеждение, что Конституционный суд как государственный орган систематически разрушает основополагающие реформы – например, антикоррупционную. Кроме этого, убеждена депутат, есть и риск для закона о языках, и о Высшем антикоррупционном суде, также говорится о ряде других законов, которые КС может отменить вслед за электронным декларированием.
"Поэтому государство и налогоплательщики могут направить свои ресурсы на более важные нужды. Это, возможно, будет стимулировать КС уйти в добровольную отставку", – заявила Янченко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Конституционный суд Украины признал неконституционным уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК.
НАПК закрыло доступ к электронным декларациям, однако распоряжением Кабмина, принятым по решению Совета национальной безопасности и обороны, доступ был восстановлен.
Также Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава Конституционного суда.
Председатель КСУ Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского якобы имеет признаки конституционного переворота.
Представитель Совета Европы и глава Венецианской комиссии раскритиковали законопроект президента Владимира Зеленского, который предусматривает смену состава Конституционного суда. Они предупредили, что это будет нарушением Основного закона и призывали рассмотреть другие варианты разрешения кризиса. Кроме того, документ раскритиковали украинцы.
В свою очередь представитель президента в КСУ Федор Вениславский назвал проект закона единственным возможным вариантом выхода из кризиса после решения Конституционного суда.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что за скандальными решениями Конституционного суда стоят "российские марионетки" и "некоторые украинские олигархи", которые чувствуют угрозу со стороны антикоррупионних органов.