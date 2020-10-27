В "Слуге народа" заговорили о новом Майдане и Ростове: СМИ обнародовали переписку. Фото

"Слуги народа" якобы устроили разборки между собой из-за неудовлетворительного результата на местных выборах. Некоторые даже прогнозируют новую революцию.

Переписку из внутреннего партийного чата обнародовала "Страна" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В беседе нардеп Никита Потураев заявил, что в стране может произойти новый Майдан. Он также предлагает своим коллегам купить билет до российского города Ростов-на-Дону (именно туда после Революции достоинства сбежал Виктор Янукович).

Кроме того, нардеп обвинил коллегу Богдана Торохтия в том, что тот якобы писал доносы на него и требовал 30 тысяч долларов за право выдвигаться в мэры Светловодска.

При этом однопартийцы считают, что Потураев торговал местами в партии.

"Надеюсь, будут сделаны соответствующие выводы. Иначе из-за таких, как ты, нас точно ждет Майдан, и не один. А кого-то ещё и мусорный бак", – написали ему в ответ.

Внутренняя переписка "слуг народа".

Внутренняя переписка "слуг народа".

Внутренняя переписка "слуг народа".

Внутренняя переписка "слуг народа".

Внутренняя переписка "слуг народа".

Внутренняя переписка "слуг народа".

Как сообщал OBOZREVATEL, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что политсила одерживает первенство на местных выборах в областные и районные советы Украины.