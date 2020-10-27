В "Слуге народа" заговорили о новом Майдане и Ростове: СМИ обнародовали переписку. Фото
"Слуги народа" якобы устроили разборки между собой из-за неудовлетворительного результата на местных выборах. Некоторые даже прогнозируют новую революцию.
Переписку из внутреннего партийного чата обнародовала "Страна" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
В беседе нардеп Никита Потураев заявил, что в стране может произойти новый Майдан. Он также предлагает своим коллегам купить билет до российского города Ростов-на-Дону (именно туда после Революции достоинства сбежал Виктор Янукович).
Кроме того, нардеп обвинил коллегу Богдана Торохтия в том, что тот якобы писал доносы на него и требовал 30 тысяч долларов за право выдвигаться в мэры Светловодска.
При этом однопартийцы считают, что Потураев торговал местами в партии.
"Надеюсь, будут сделаны соответствующие выводы. Иначе из-за таких, как ты, нас точно ждет Майдан, и не один. А кого-то ещё и мусорный бак", – написали ему в ответ.
Как сообщал OBOZREVATEL, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что политсила одерживает первенство на местных выборах в областные и районные советы Украины.