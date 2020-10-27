В "Слуге народа" заговорили о новом Майдане и Ростове: СМИ обнародовали переписку. Фото

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Политика
2,2 т.
В СМИ появилась внутренняя переписка 'слуг народа'

"Слуги народа" якобы устроили разборки между собой из-за неудовлетворительного результата на местных выборах. Некоторые даже прогнозирую новую революцию.

Переписку из внутреннего партийного чата обнародовала "Страна" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В беседе нардеп Никита Потураев заявил, что в стране может произойти новый Майдан. Он также предлагает своим коллегам купить билет до российского города Ростов-на-Дону (именно туда после Революции достоинства сбежал Виктор Янукович).

Внутренняя переписка "слуг народа"
Внутренняя переписка "слуг народа"
Внутренняя переписка "слуг народа"
Внутренняя переписка "слуг народа"
Внутренняя переписка "слуг народа"

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