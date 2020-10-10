В "Слуге народа" выступили за закупку российской вакцины от COVID-19
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что Украина обязана договариваться с Россией о закупке ее вакцины от коронавируса, если будет доказана ее эффективность.
Как сказал он в эфире NewsOne, Украина не имеет права не воспользоваться такой возможностью (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Я скажу сейчас то, за что, наверно, часть фракции "Слуга народа" забросает меня камнями, но я считаю, что на первом месте должно быть здоровье граждан", – отметил Качура.
По его мнению, если российская вакцина покажет свою эффективность, будут соответствующие рекомендации, то Украина будет обязана ее закупать.
Ряд украинских политиков отреагировали на заявление Качуры, высмеяв нардепа.
Как сообщал OBOZREVATEL:
первую российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали еще в начале августа, ее разработчиком был назван центр Гамалеи. Вакцина якобы была создана на основе ДНК аденовируса и должна "формировать иммунитет и от гриппа, и от коронавирусной инфекции".
При этом ученые обеспокоены, что намерение России внедрить вакцину против COVID-19 "Спутник-V" до проведения ее полных испытаний может спровоцировать мутацию нового коронавируса.
В Британии заявили, что клинические испытания "первой в мире" российской вакцины против коронавируса дали сомнительные результаты.
Президент России Владимир Путин заговорил о возможности поставок в Украину российской вакцины от коронавируса, которая вызывала сомнения у экспертов.