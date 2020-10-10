В "Слуге народа" выступили за закупку российской вакцины от COVID-19

Мирослав Семенюк Политика 10:57, 10.10.2020 Обновлено: 17:25, 10.10.2020

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что Украина обязана договариваться с Россией о закупке ее вакцины от коронавируса, если будет доказана ее эффективность.

Как сказал он в эфире NewsOne, Украина не имеет права не воспользоваться такой возможностью (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я скажу сейчас то, за что, наверно, часть фракции "Слуга народа" забросает меня камнями, но я считаю, что на первом месте должно быть здоровье граждан", – отметил Качура.

По его мнению, если российская вакцина покажет свою эффективность, будут соответствующие рекомендации, то Украина будет обязана ее закупать.

Ряд украинских политиков отреагировали на заявление Качуры, высмеяв нардепа.

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