В "Слуге народа" выступили за закупку российской вакцины от COVID-19

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что Украина обязана договариваться с Россией о закупке ее вакцины от коронавируса, если будет доказана ее эффективность.

Как сказал он в эфире NewsOne, Украина не имеет права не воспользоваться такой возможностью (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я скажу сейчас то, за что, наверно, часть фракции "Слуга народа" забросает меня камнями, но я считаю, что на первом месте должно быть здоровье граждан", – отметил Качура.

По его мнению, если российская вакцина покажет свою эффективность, будут соответствующие рекомендации, то Украина будет обязана ее закупать.

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