В "Слуге народа" выступили за сокращение численности украинской армии

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступил за сокращение численности украинской армии.

Он считает, что освободившиеся таким образом деньги, можно направить на перевооружение Вооруженных сил Украины. Об этом Арахамия сказал 14 октября в эфире телеканала "Украина 24" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, способность украинской армии будет расти, если уменьшать "бюджет проедания".

"Я полностью соглашаюсь с такими принципами, что нам на самом деле нужно хотя бы вести разговор и расчеты о возможном сокращении численности или увеличении бюджета, но мы понимаем, что бюджет – это цифра, которую всегда не хватает, она защищенная статья для обороны, но всегда нет достаточно средств, чтобы перевооружать армию, приобретать новые вещи, новое вооружение, новые технологии, заниматься изучением и поэтому действительно, если мы будем уменьшать бюджет проедания и немного увеличивать бюджет на развитие и инновации, то способность нашей армии будет расти", – заявил "слуга народа".

Арахамия добавил, что увеличение боеспособности армии необходимо Украине для сдерживания военной агрессии со стороны России и любых других потенциальных врагов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на "всенародный опрос" не будет выноситься тема войны на Донбассе.