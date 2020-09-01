В "Слуге народа" вступились за Фокина после слов об амнистии для террористов

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев одобрительно отозвался об инициативе заместителя главы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина по Донбассу.

В то же время он подчеркнул, что дискуссионно должен обсуждаться только вопрос предоставления особого статуса всему Донбассу. Своими мыслями по поводу скандальных заявлений Фокина политик поделился в комментарии для Telegram-канала "Политика страны" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Скажем так: недоразумения относительно территорий, которым он предлагает предоставить особый статус. Я считаю, что это требует дискуссии как минимум. Это является необоснованным. Но то, о чем он говорит, об амнистии, – мы ведь тоже об этом говорили. Амнистия для всех, кроме тех, у кого кровь на руках. О выборах – мы тоже говорили о выборах", – сказал нардеп.

Кроме того, Гетманцев выразил уверенность в том, что Фокин пытается найти компромисс с Россией, поскольку без этого невозможно обойтись.

"Человек транслирует свою позицию относительно ситуации, сложившейся на Донбассе, и желает всеми силами найти компромисс с Россией, которая представляет ту сторону. Мы понимаем, что должны быть сделаны некоторые уступки, мы понимаем, что мир – это всегда компромисс. Но при этом мы понимаем, что не должны перейти красные линии и не должны сдать национальные интересы", – сказал парламентарий.

Он уверен, что Украина должна провести выборы в ОРДЛО, поскольку это было записано еще в Минских соглашениях. Впрочем сначала необходимо осуществить разоружение и вернуть границу.

Также Гетманцев прокомментировал новость о том, что Фокин за свои скандальные инициативы о судьбе Донбасса попал в базу сайта "Миротворец".

"Я вообще к базе "Миротворец" отношусь негативно: как это так – человека можно осуждать на уровне ресурса какого-то за его мнение, убеждения. У нас есть суд, который должен давать оценку. Поэтому я к базе "Миротворец" отношусь резко отрицательно", – резюмировал он.

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