В "Слуге народа" вступились за Фокина после слов об амнистии для террористов

Нардеп от "Слуги народа" Гетманцев заявил, что не видит крамолы в словах Фокина о компромиссах с РФ, выборах на Донбассе и амнистии
Политик также заявил, что резко негативно относится к "Миротворцу", который внес Фокина в свою базу
Единственная претензия Гетманцева – предоставление особого статуса всему Донбасу
В Слуге народа поддержали инициативы Витольда Фокина по Донбассу. 24 канал
Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев одобрительно отозвался об инициативе заместителя главы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина по Донбассу.
В то же время он подчеркнул, что дискуссионно должен обсуждаться только вопрос предоставления особого статуса всему Донбассу. Своими мыслями по поводу скандальных заявлений Фокина политик поделился в комментарии для Telegram-канала "Политика страны" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Скажем так: недоразумения относительно территорий, которым он предлагает предоставить особый статус. Я считаю, что это требует дискуссии как минимум. Это является необоснованным. Но то, о чем он говорит, об амнистии, – мы ведь тоже об этом говорили. Амнистия для всех, кроме тех, у кого кровь на руках. О выборах – мы тоже говорили о выборах", – сказал нардеп.
Кроме того, Гетманцев выразил уверенность в том, что Фокин пытается найти компромисс с Россией, поскольку без этого невозможно обойтись.
"Человек транслирует свою позицию относительно ситуации, сложившейся на Донбассе, и желает всеми силами найти компромисс с Россией, которая представляет ту сторону. Мы понимаем, что должны быть сделаны некоторые уступки, мы понимаем, что мир – это всегда компромисс. Но при этом мы понимаем, что не должны перейти красные линии и не должны сдать национальные интересы", – сказал парламентарий.
Он уверен, что Украина должна провести выборы в ОРДЛО, поскольку это было записано еще в Минских соглашениях. Впрочем сначала необходимо осуществить разоружение и вернуть границу.
Также Гетманцев прокомментировал новость о том, что Фокин за свои скандальные инициативы о судьбе Донбасса попал в базу сайта "Миротворец".
"Я вообще к базе "Миротворец" отношусь негативно: как это так – человека можно осуждать на уровне ресурса какого-то за его мнение, убеждения. У нас есть суд, который должен давать оценку. Поэтому я к базе "Миротворец" отношусь резко отрицательно", – резюмировал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Витольд Фокин заявил о необходимости предоставить особый статус всему Донбассу, а не только оккупированным районам.
Также он заявил о возможном компромиссе с РФ – Украина соглашается на общую амнистию на Донбассе, а Россия снимает требование о внесении особого статуса в Конституцию.
Кроме того, Фокин выразил согласие вести переговоры с главарями "Л/ДНР", если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады.
Комментируя негативную реакцию на его предложения, Фокин отметил, что всего лишь цитировал положения Минских соглашений.
После своих высказываний Фокин попал в базу сайта "Миротворец".
Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что заявления Фокина не соответствуют национальным интересам и являются провокационными.
Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предположил, что Рада, вероятно, готова встретиться с Фокиным из-за его заявлений по Донбассу.
Председатель постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО, нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев считает, что Фокина нужно немедленно исключить из ТКГ.
В Офисе президента также отметили, что некоторые слова, которые прозвучали от Фокина, не отражают позиции государства.
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