В "Слуге народа" уточнили явку по выборам

В Украине на местных выборах явка избирателей составила 16%, проголосовали 4,5 миллиона человек.

Такие данные по состоянию на 13:00 на брифинге озвучил лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Он также заявил, что выборы проходят на высоком уровне в соответствии с законодательством и по международным стандартам.

Также в Киевской области явка составила 14%, в Киеве – 16%.

"Такая явка не аномально низкая, как уже говорят, но действительно немного ниже, чем обычно. В 2010 году было около 20%. Есть опасения, что уже не будет скачка явки. Очередей особых нет", – уточнил Корниенко.

Напомним, что по данным Центральной избирательной комиссии, явка на выборах на 13:00 составила 16%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Слуге народа" называли другие данные по явке избирателей на 13:00.