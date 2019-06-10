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В "Слуге народа" сделали заявление о всеукраинском референдуме

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На всеукраинский референдум необходимо выносить вопросы, которые объединяют граждан, а не приводят к разногласиям в обществе.

Такое заявление сделал в эфире программы "Свобода слова" в понедельник, 10 июня, представитель президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук.

По мнению второго номера партии "Слуга народа", Украина должна на законодательном уровне максимально правильно сформировать механизм, чтобы дать гражданам возможность по определенным вопросам высказать свое мнение и позицию.

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Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук

Скриншот из видео

"Этот механизм касается, в первую очередь, предохранителей, в частности, вопросов, которые не могут выноситься на референдум, предохранителей о количестве квалифицированного большинства принятия отдельных вопросов, когда недостаточно больше половины голосов", – пояснил он.

"Важным будет вопрос информационной кампании. Поэтому вопросы, которые касаются НАТО и ЕС, мы готовы выносить на референдум после того, как украинское общество признает, что мы на данный момент в том состоянии, что можем претендовать на членство", – продолжил Стефанчук.

По его словам, судьбоносные для страны решения должны поддерживаться пониманием и консенсусом в государстве.

"Для нас очень важно выделить вопросы, которые являются первоочередными, и очень важно, чтобы они объединяли нас в будущем, а не разделяли в прошлом", – резюмировал Стефанчук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Руслан Стефанчук
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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кудря александр
кудря александр
Почему общество объединяет человек на две буквы- Зе-, вместо учебы проводивший время в бесконечных КВНах, и "яростно" увиливавший от призыва? Он даже анализы сдать все не в состоянии... Общество , выбравшее Это - серьезно психически заболевшее. А кто, у больных спрашивает советов? Какая часть общества в состоянии вообще оценивать, что либо, не говоря уже о НАТО?
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Вячеслав Слава
Вячеслав Слава
команда идиотов! референдум - это как раз - разъединение- там чётко поставленные вопросы - и ответы однозначны! ДА или НЕТ! где объединение? большинство проголосует ЗА! или ПРОТИВ! но кто сказал что те кто окажутся в меньшинстве- поменяют свою точку зрения и согласятся с большинством и объединятся и станут единомышленниками? )))))))))))) простой пример- лднр- против Украины в меньшинстве- и УСЬО- конфликт! где объединение? кто был ЗА! тот и остался ЗА! а кто ПРОИТИВ- тот ... ну вы поняли! а на счёт ЕС и НАТО! так общество всегда будет неоднозначным- и вопросы стратегические не стоит давать решать на плебесците! ибо те кто ЗА! так и 10 лет назад были ЗА! а кто против тот и через 20 лет будет против - имея даже все экономические и другие показатели готовности для вступления! а эта команда просто снимает с себя ответственность- а ещё идиотам которые плачутся что им плохо живётся и нам и они против вступления скажу- пусть думают во сколько нам, а особенно им выльеться каждый референдум- а это их пенсии и ЗРЯПЛАТЫ!)))) и ещё вон англия тоже проводила БРЕКЗИТ- и пенсы проголосовали- и теперь это привело к полит кризису и экономический на за горами- так что те кто не доел и решил управлять стратегическим моментами в стране- а новая власть выдаёт им кредит доверия на это и с себя снимает ответственность - пусть они просто займутся уборкой улиц- и тогда они доедят то чего им так не хватает- и может поймут- чтоб жить лучше надо работать- а не давать советы стране- космической глупости!
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Яковлев Михаил
Яковлев Михаил
ЧМОШНИЙ раб Бені -пора САМОМУ прийняти відповідальність! Всеодно ВЖЕ ти, блазень будеш срок мотати, при любому "розкладу"! Бо ти вже зрадив УКРАЇНУ!
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