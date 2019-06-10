В "Слуге народа" сделали заявление о всеукраинском референдуме

На всеукраинский референдум необходимо выносить вопросы, которые объединяют граждан, а не приводят к разногласиям в обществе.

Такое заявление сделал в эфире программы "Свобода слова" в понедельник, 10 июня, представитель президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук.

По мнению второго номера партии "Слуга народа", Украина должна на законодательном уровне максимально правильно сформировать механизм, чтобы дать гражданам возможность по определенным вопросам высказать свое мнение и позицию.

Руслан Стефанчук Скриншот из видео

"Этот механизм касается, в первую очередь, предохранителей, в частности, вопросов, которые не могут выноситься на референдум, предохранителей о количестве квалифицированного большинства принятия отдельных вопросов, когда недостаточно больше половины голосов", – пояснил он.

"Важным будет вопрос информационной кампании. Поэтому вопросы, которые касаются НАТО и ЕС, мы готовы выносить на референдум после того, как украинское общество признает, что мы на данный момент в том состоянии, что можем претендовать на членство", – продолжил Стефанчук.

По его словам, судьбоносные для страны решения должны поддерживаться пониманием и консенсусом в государстве.

"Для нас очень важно выделить вопросы, которые являются первоочередными, и очень важно, чтобы они объединяли нас в будущем, а не разделяли в прошлом", – резюмировал Стефанчук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что Владимир Зеленский намерен вынести на всеукраинский референдум вопрос о формате переговоров с Россией.

Также представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук сообщил, что команда Зеленского уже разработала законопроект о референдуме, на который вынесут вопрос о формате переговоров с Россией.

Журналист Павел Казарин отметил, что идея референдума, озвученная командой президента Зеленского, опасна для Украины, так как предполагает абсолютно диаметральные трактовки и интерпретации важных вопросов.

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