В "Слуге народа" решили изменить Избирательный кодекс: что будет

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко анонсировал изменения в Избирательный кодекс Украины. В частности, речь идет, в первую очередь, о политических изменениях.

Как он рассказал в интервью изданию "РБК Украина",политсилой рассматриваются варианты, чтобывыборы по пропорциональной системе стали возможны в населенных пунктах, где число избирателей превышает десять, пятнадцать или двадцать тысяч (сейчас они могут проводиться в городах с количеством избирателей свыше 90 тысяч).

По его словам, в рамках этих изменений будут также изменения, которые позволят забрать большую часть статьи расходов, положенных на информирование.

Александр Корниенко pravda.com.ua

Кроме того, идут также дискуссии о появлении нормы, по которой кандидаты в мэры смогут выдвигаться только от партий.

Корниенко отметил, что несмотря на то, что в законопроекте об изменении бюджета, который внес Кабмин, субвенцию на местные выборы сократили с 2,155 млрд до 1 млрд гривен, этой суммы должно хватить на проведение местных выборов и, по Конституции они должны состояться 25 октября 2020 года.

"Там есть две большие статьи расходов. Это зарплата членов комиссии и печать бюллетеней. На печать бюллетеней, исходя из оценок во время предыдущих выборов, нужно примерно 300-400 миллионов гривен. Останутся какие-то средства на транспорт, связь.

Однако, денег вряд ли хватит на оплату даже 30 тысяч членов избирательных комиссий, если брать по минимуму. А если им не платить, то возникают риски касательно честности проведения выборов. Если не платить от государства, то они будут брать больше денег от партий", – отметил политик.

По его словам, есть вероятность того, что из-за коронавируса эти выборы будут шагом назад в технологическом и организационном плане со стороны ЦИК.

"Потому что секвестируется не только сумма на выборы, но и сумма на аппарат Центральной избирательной комиссии, которая как раз планировалась на переоснащение IT, перезапуск системы "Выборы". Очевидно, наши хорошие идеи по технологизации выборов, например, делать электронные протоколы, будут на паузе до тех пор, пока в бюджете не появятся средства", – добавил Корниенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Корниенко заявил, что 8-9 апреля Верховная Рада Украины, вероятнее всего, проведет еще одно внеочередное заседание.

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