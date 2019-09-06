"Слугу народа" разозлила встреча с Зеленским: что поссорило нардепов

Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с партией "Слуга народа" произошел конфликт, что разозлило народных депутатов от фракции.

Об этом сказано в материале OBOZREVATEL. По информации источника в президентской партии, по итогу собрания многие народные депутаты вышли из здания КВЦ “Парковый” откровенно недовольными. Несмотря на регулярные встречи с президентом, команда Зеленского остается закрытой для “слуг народа”.

Как стало известно, коммуникация внутри политической силы построена по принципу пирамиды. Она разделена на 15 групп, приблизительно по 16-17 человек. В каждой есть негласный куратор, который по совместительству выполняет функцию заместителя главы фракции. Именно через этих людей и проходит основное общение с Офисом президента.

Зеленский поссорился со "слугами народа"

"Многие же члены “Слуги” не являются политическими тяжеловесами, поэтому дополнительно общаться с ними президент не считает нужным. Во многом этот аспект и не нравится молодым избранникам. Именно поэтому возникает еще один важный фактор общего напряжения — недоверие. Как сообщает УП, у каждого нардепа от "СН" перед встречей с президентом забрали мобильные телефоны. Аналогичный подход был и во время прошлого большого совещания 28 августа", – сказано в материале.

Стоит отметить, что не все остались довольными итогом встречи с президентом. Претензий, по информации OBOZREVATEL, было сразу несколько:

Закрытость со стороны президента и его команды. Многие инициативы и проекты законов попросту спускаются сверху. Каких-то масштабных обсуждений внутри политсилы нет. Многие нардепы и вовсе не в курсе, что они принимают. С журналистами же общается ограниченное количество спикеров; Тотальный контроль со стороны правоохранителей. Внутри фракции и не скрывают, что силовики негласно ведут слежку за командой “Слуги народа”. В ближайшее время Верховная Рада полностью ужесточит контроль за работой нардепов. Первым сигналом в этом деле стало успешное голосование за снятие неприкосновенности. Далее по плану — ответственность за кнопкодавство и прогулы, законопроект об отзыве избранников из стен парламента за выход из фракции.

Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL

Как сообщал OBOZREVATEL, президентская партия "Слуга народа" вечером в четверг, 5 сентября, собралась на закрытое заседание в конгрессно-выставочном центре "Парковый".

На встречу прибыли Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова и генпрокурор Руслан Рябошапка.

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