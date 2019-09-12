В "Слуге народа" рассказали, зачем Зеленский разогнал ЦИК

Из-за массовых жалоб и нарушений Центральной избирательной комиссии президент Украины Владимир Зеленский решил ее распустить.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал народный депутат "Слуги народа" Александр Качура.

"Скажу так, мы доберемся до всех вопросов. Сначала мы рассматривали ключевые вопросы, которые обещали избирателям: отмена неприкосновенности, уменьшение численности депутатов, импичмента, экономические вопросы. Сейчас дошла очередь в ЦИК. Во время выборов мы получали массу жалоб, были многочисленные случаи бездеятельности ЦИК, которая признавалась в судах. Были десятки решений Центральной избирательной кампании, которые отменялись судами", – пояснил политик.

Депутат отметил, что "вишенкой на торте" стал скандал с 198-м округом, где победил самовыдвиженец Сергей Рудик. Однако Кассационный суд в составе Верховного суда отменил результаты голосования на данном округе.

"Также я на комитете напоминал ситуацию по депутату Куницкому, когда заседание ЦИК многократно переносилось, я так понимаю – шли торги с членами ЦИК, а потом принесли написанную на коленке какое-то постановление об отмене регистрации Куницкого. Там все "криво" было написано, у них не было полномочий", – добавил он.

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский принял решение распустить Центральную избирательную комиссию. Соответствующее представление было подписано 9 сентября и направлено в Верховную Раду для окончательного решения.

Также в "Слуге народа" уже анонсировали новые досрочные местные выборы, которые могут пройти в нескольких регионах.

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