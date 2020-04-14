В "Слуге народа" рассказали, стоит ли ждать отмены местных выборов

В Украине, несмотря на карантин и пандемию коронавируса, местные выборы состоятся уже в октябре 2020 года.

Об этом OBOZREVATEL рассказал народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин. По его словам, в Конституции прямо указано, что голосование должно пройти 25 октября, поэтому ни мировой финансовый кризис, ни коронавирус ситуацию кардинально не изменят.

"Но обязательно они должны пройти на новой административно-территориальной основе. Без этого мы обрекаем страну на еще один избирательный цикл жизни в двух параллельных реалиях. Децентрализованной и неэффективной стране параллельно. Карантин уже внес определенные коррективы, поскольку расходы, как и на многие другие статьи бюджета, были сокращены", – подчеркнул нардеп.

При этом для финальной подготовки к выборам в парламенте должны проголосовать законопроект №2653, который даст возможность закончить процесс децентрализации. Ранее OBOZREVATEL писал, что сейчас "Слуга народа" ищет путь, как можно быстро обойти 16 тысяч правок к закону о "Привате" и приступить к полноценной работе.

"Мы считаем, что реформу стоит закрепить в Конституцию. Но карантин внес изменения. И если ранее мы планировали проголосовать все в Раде в конце марта, то сейчас мы проводим переговоры с другими фракциями. Есть идея вынести этот проект во втором чтении на голосование 15 апреля. В случае успеха нам придется принять закон о районах до конца июня. Далее же изменения мы сможем вносить не в столь сжатые сроки и без проблем проведем местные выборы", – пояснил Виталий Безгин.

Также нардеп отметил, что в нынешней редакции бюджета на выборы выделено 1 млрд гривен, что в два раза меньше, чем было ранее. Сколько же понадобится на проведение кампании – сказать пока никто не готов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховную Раду по 179 округу баллотировался бывший коммунист, сменивший несколько партий. Он шел в парламент от политсилы, на логотипе которой ранее была георгиевская лента.