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21 ноября • обновлено в 12:04
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В "Слуге народа" рассказали, почему не спешат в партию Зеленского

1.2т
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Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Виталий Безгин заявил, что пока не спешит вступать в президентскую партию, поскольку не знает, как в ней дальше сложится ситуация. Более того, подобной позиции придерживается большинство самой численной парламентской фракции.

Об этом политик рассказал в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL, отметив, что реальное строительство политсилы президента Владимира Зеленского начинается только сейчас.

"Странно или нет, но это наша реальность. В Украине до этого времени и не было практики создания полноценных партийных структур. Никто же не скрывает, что "Слуга народа" не тот случай. Партийное строительство начинается только сейчас, непосредственно под местные выборы", – сказал Безгин.

Он также отметил, что изначально был создан бренд президента, который непосредственно опирался на рейтинг Зеленского. Именно это и дало возможность получить нужный результат на выборах.

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"Не хочу приуменьшить роль каждого коллеги из фракции, мажоритарщиков или списочников, у всех была своя работа, но без президента результата в 44% поддержки не было бы. Правильно ли это с точки зрения классики политических партий – наверное, нет, но украинские реалии таковы", – признал нардеп.

Безгин также выразил надежду на то, что после избрания главой партии "Слуга народа" Александра Корниенко до местных выборов получится построить политсилу с региональными ячейками и большим количеством членов. Однако о своем стремлении вступить в провластную партию парламентарий ответил весьма уклончиво.

Виталий Безгин

Виталий Безгин

ucmc.org.ua

"Я тоже регулярно хожу на эфиры, но и не являюсь членом партии. Не писал это заявление и не планирую вступать. Своей деятельностью медийной и публичной уже приношу пользу партии. Для того, чтобы вступать, нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация далее", – сказал Безгин.

Как сообщал OBOZREVATEL, сейчас партия президента Украины Владимира Зеленского “Слуга народа” готовится к местным выборам 2020 года. Внутреннее кипение и война групп влияния среди “слуг” заметны невооруженным глазом.

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Персоны
Виталий Безгин Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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