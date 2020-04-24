Экс-глава Одесской ОГА, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, который претендует на должность вице-премьера по реформам, не смог представить ни команду, ни конкретный план работы на встрече со "Слугой народа".

Об этом OBOZREVATEL рассказала народный депутат от "Слуги народа", глава комитета социальной политики Галина Третьякова, отметив, что кандидат не смог ответить ни на один вопрос по существу.

Михеил Саакашвили "Гордон"

"Я хотела от него услышать, как именно он будет внедрять все свои идеи, ведь должность вице-премьера не имеет особого инструментария. Как он именно планирует работать с народными депутатами, с министрами. Кто у него в команде и какие ставит сроки реформ. К сожалению, ничего внятного в ответ не услышала", – подчеркнула парламентарий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

о планах назначить Саакашвили вице-премьером ранее рассказала заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Позже информацию подтвердил и сам Саакашвили. Он заявил, что готов работать и вскоре представит план.

24 апреля Саакашвили прибыл на встречу со "Слугой народа", где рассказал о том, чем хочет заниматься в Кабмине. Его приоритеты – снижение давления на бизнес и переговоры с МВФ.

Однако президент Украины Владимир Зеленский не приехал на встречу экс-главы Одесской ОГА с нардепами от "Слуги народа" в КВЦ "Парковый". Голосов за его назначение вице-премьер-министром по вопросам реформ пока нет.

Напомним, что, согласно ст. 7 закона "О Кабинете министров Украины", не может быть назначено на должность члена Кабинета министров Украины лицо, имеющее судимость, не погашенную или не снятую. А Саакашвили имеет такую в Грузии.

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