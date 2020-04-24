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24 апреля • обновлено в 13:04
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В "Слуге народа" рассказали о провале Саакашвили: без команды и плана

3.8т
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Экс-глава Одесской ОГА, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, который претендует на должность вице-премьера по реформам, не смог представить ни команду, ни конкретный план работы на встрече со "Слугой народа".

Об этом OBOZREVATEL рассказала народный депутат от "Слуги народа", глава комитета социальной политики Галина Третьякова, отметив, что кандидат не смог ответить ни на один вопрос по существу.

Михеил Саакашвили

Михеил Саакашвили

"Гордон"

"Я хотела от него услышать, как именно он будет внедрять все свои идеи, ведь должность вице-премьера не имеет особого инструментария. Как он именно планирует работать с народными депутатами, с министрами. Кто у него в команде и какие ставит сроки реформ. К сожалению, ничего внятного в ответ не услышала", – подчеркнула парламентарий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Галина Третьякова Михеил Саакашвили
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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