В "Слуге народа" рассказали о голосовании за роспуск ЦИК

Верховная Рада Украины не будет голосовать за представление Владимира Зеленского о роспуске Центральной избирательной комиссии 12 сентября.

Как пишет Интерфакс-Украина, об этом заявил глава президентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Нет… Я думаю, что не будет", – сказал Арахамия журналистам в кулуарах парламента, отвечая на соответствующий вопрос.

В свою очередь народный депутат фракции "Голос" Ярослав Юрчишин озвучил несколько другую версию. На своей странице в Facebook он написал, что в парламенте усилили охрану в связи с тем, что туда якобы должен прибыть Зеленский для агитации нардепов за поддержку своего представления. Кроме того, Юрчишин опубликовал фото документа, который раздали всем парламентариям.

В случае, если Верховная Рада поддержит скандальную инициативу Зеленского, это может стать еще одним шагом к узурпации власти и влиянием на выборы.

Верховная Рада

Представление, которое получили нардепы Facebook Ярослава Юрчишина

Представление, которое получили нардепы Facebook Ярослава Юрчишина

Представление, которое получили нардепы Facebook Ярослава Юрчишина

Представление, которое получили нардепы Facebook Ярослава Юрчишина

Представление, которое получили нардепы Facebook Ярослава Юрчишина

Напомним, Зеленский подписал скандальный документ и направил его в Верховную Раду 9 сентября. Причина роспуска ЦИК – якобы заангажированность в работе ЦИК. Более того, Зеленский описал конкретный случай с его депутатом Александром Куницким. Комиссия отказалась его регистрировать по одному из харьковских округов (169-й).

Примечательно, что Куницкий имеет двойное гражданство и не проживал пять лет до выборов в Украине, как того требует закон. Однако решение ЦИК он оспорил в суде.

Как сообщал OBOZREVATEL:

согласно статье 31-1 закона о Центризбиркоме, полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента Украины. Решение Рада, согласно закону, должна принять не менее чем двумя третями от ее конституционного состава.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в Офисе президента заявили, что формальным поводом для роспуска ЦИК может стать ситуация, которая сложилась на 198-м избирательном округе Черкасской области.

Напомним, что 24 и 26 августа Верховный суд отменил протокол ЦИК Украины о результатах выборов в этом округе, в котором зафиксирована победа самовыдвиженца Сергей Рудыка. Иск подала кандидат от "Слуги народа" Наталии Дьяченко. В результате Рудык не принял присягу народного депутата.

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