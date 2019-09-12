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14 сентября • обновлено в 14:33
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В "Слуге народа" рассказали о голосовании за роспуск ЦИК

2.3т Читать материал на украинском

Верховная Рада Украины не будет голосовать за представление Владимира Зеленского о роспуске Центральной избирательной комиссии 12 сентября.

Как пишет Интерфакс-Украина, об этом заявил глава президентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Нет… Я думаю, что не будет", – сказал Арахамия журналистам в кулуарах парламента, отвечая на соответствующий вопрос.

В свою очередь народный депутат фракции "Голос" Ярослав Юрчишин озвучил несколько другую версию. На своей странице в Facebook он написал, что в парламенте усилили охрану в связи с тем, что туда якобы должен прибыть Зеленский для агитации нардепов за поддержку своего представления. Кроме того, Юрчишин опубликовал фото документа, который раздали всем парламентариям.

В случае, если Верховная Рада поддержит скандальную инициативу Зеленского, это может стать еще одним шагом к узурпации власти и влиянием на выборы.

Верховная Рада

Верховная Рада

Новости
"Несовместим с демократией" Порошенко выступил против роспуска ЦИК
Представление, которое получили нардепы

Представление, которое получили нардепы

Facebook Ярослава Юрчишина

Представление, которое получили нардепы

Представление, которое получили нардепы

Facebook Ярослава Юрчишина

Представление, которое получили нардепы

Представление, которое получили нардепы

Facebook Ярослава Юрчишина

Представление, которое получили нардепы

Представление, которое получили нардепы

Facebook Ярослава Юрчишина

Представление, которое получили нардепы

Представление, которое получили нардепы

Facebook Ярослава Юрчишина

Напомним, Зеленский подписал скандальный документ и направил его в Верховную Раду 9 сентября. Причина роспуска ЦИК – якобы заангажированность в работе ЦИК. Более того, Зеленский описал конкретный случай с его депутатом Александром Куницким. Комиссия отказалась его регистрировать по одному из харьковских округов (169-й).

Примечательно, что Куницкий имеет двойное гражданство и не проживал пять лет до выборов в Украине, как того требует закон. Однако решение ЦИК он оспорил в суде.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Давид Арахамия Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
ЦИК Партия Слуга народа
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Решетников Александр
Решетников Александр
Охиндей во главе ЦИК чувствовал себя Богом.. Кстати, а где сейчас это падло? Никакого скандала вообще нет. ЦИК - это не более чем команда счетоводов! А если кто решил подлататься на демократии, то самое место ему на параше!
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