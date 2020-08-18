В "Слуге народа" рассказали, куда можно перенести переговоры по Донбассу
Народные депутаты от "Слуги народа" распространили открытое заявление, в котором в частности призвали президента Украины Владимира Зеленского согласовать с международными партнерами перенос деятельности Трехсторонней контактной группы с территории Беларуси в другую страну.
Заявление выложил в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко. В эфире телеканала Украина 24 он назвал варианты, куда можно перенести переговоры.
"Вопрос, куда можно перенести площадку для переговоров ТКГ из Минска – это вопрос консультаций, это не тот вопрос, который можно решить в одностороннем порядке. Потому что есть еще Россия, для которой тоже должно быть комфортное место. Есть еще ОБСЕ, но там, думаю, меньше проблем. Есть достаточное количество вариантов, теоретически", – сказал он.
Так, Яременко назвал одним из возможных мест для трехстороннего диалога Швейцарию, которая на протяжении столетий служила площадкой для многосторонних сложных переговоров.
Также среди вариантов политик назвал Турцию и Казахстан.
"Главное – отказаться от посреднических услуг Минска. Минск исчерпал себя", – подчеркнул Яременко.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу из-за протестов в Минске могут перенести в нейтральное государство, например Швецию. Об этом сказал первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.