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В "Слуге народа" рассказали, куда можно перенести переговоры по Донбассу

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Политика
7,3 т.
Богдан Яременко рассказал, куда могут перенести из Минска переговоры по Донбассу

Богдан Яременко рассказал, куда могут перенести из Минска переговоры по Донбассу. Коллаж

Народные депутаты от "Слуги народа" распространили открытое заявление, в котором в частности призвали президента Украины Владимира Зеленского согласовать с международными партнерами перенос деятельности Трехсторонней контактной группы с территории Беларуси в другую страну.

Заявление выложил в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко. В эфире телеканала Украина 24 он назвал варианты, куда можно перенести переговоры.

"Вопрос, куда можно перенести площадку для переговоров ТКГ из Минска – это вопрос консультаций, это не тот вопрос, который можно решить в одностороннем порядке. Потому что есть еще Россия, для которой тоже должно быть комфортное место. Есть еще ОБСЕ, но там, думаю, меньше проблем. Есть достаточное количество вариантов, теоретически", – сказал он.

Так, Яременко назвал одним из возможных мест для трехстороннего диалога Швейцарию, которая на протяжении столетий служила площадкой для многосторонних сложных переговоров.

Также среди вариантов политик назвал Турцию и Казахстан.

"Главное – отказаться от посреднических услуг Минска. Минск исчерпал себя", – подчеркнул Яременко.

В "Слуге народа" хотят перенести переговоры по Донбассу из Минска

В "Слуге народа" хотят перенести переговоры по Донбассу из Минска (Facebook Богдана Яременко)

Нардепы призвали приостановить все формы политического диалога на высшем уровне с Беларусью

Нардепы призвали приостановить все формы политического диалога на высшем уровне с Беларусью (Facebook Богдана Яременко)

Высшему руководству Беларуси хотят запретить въезд на территорию Украины

Высшему руководству Беларуси хотят запретить въезд на территорию Украины (Facebook Богдана Яременко)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу из-за протестов в Минске могут перенести в нейтральное государство, например Швецию. Об этом сказал первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

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УкраинаПротесты в БеларусиМирные переговоры в МинскеПартия Слуга народаБогдан Яременко
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