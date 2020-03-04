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4 марта • обновлено в 15:52
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В "Слуге народа" рассказали, кто войдет в новый Кабмин

1.5т
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Фракция "Слуги народа" уже согласовала восемь кандидатур на должности министров в новом Кабмине Украины.

По двум ведомствам четкой позиции пока нет, рассказал в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко.

В частности, Верховной Раде предложат проголосовать:

Кабмин

Кабмин

Delo.ua

Что касается назначения Тимофея Милованова главой Минагро, то оно пока под вопросом. Аналогично ситуация обстоит и с Минэнерго, отметил Тищенко.

"Минобразования – есть кандидатура. Это человек профессиональный с большим опытом", – добавил нардеп.

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Тема
Отставка Кабмина Гончарука
Персоны
Тимофей Милованов Вадим Гутцайт Марина Лазебная Илья Емец Игорь Уманский Андрей Таран Денис Малюська Николай Тищенко
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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