В "Слуге народа" рассказали, кто войдет в новый Кабмин

Фракция "Слуги народа" уже согласовала восемь кандидатур на должности министров в новом Кабмине Украины.

По двум ведомствам четкой позиции пока нет, рассказал в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко.

В частности, Верховной Раде предложат проголосовать:

Кабмин Delo.ua

Что касается назначения Тимофея Милованова главой Минагро, то оно пока под вопросом. Аналогично ситуация обстоит и с Минэнерго, отметил Тищенко.

"Минобразования – есть кандидатура. Это человек профессиональный с большим опытом", – добавил нардеп.

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