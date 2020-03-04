В "Слуге народа" рассказали, кто войдет в новый Кабмин

Фракция "Слуги народа" уже согласовала восемь кандидатур на должности министров в новом Кабмине Украины.
По двум ведомствам четкой позиции пока нет, рассказал в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко.
В частности, Верховной Раде предложат проголосовать:
Министерство финансов – Игорь Уманский.
Министерство инфраструктуры – Владислав Криклий.
Министерство спорта – Вадим Гутцайт.
Министерство здравоохранения – Илья Емец.
Министерство социальной политики – Марина Лазебная.
Министерство обороны – Андрей Таран.
Министерство юстиции – Денис Малюська.
Кабмин
Delo.ua
Что касается назначения Тимофея Милованова главой Минагро, то оно пока под вопросом. Аналогично ситуация обстоит и с Минэнерго, отметил Тищенко.
"Минобразования – есть кандидатура. Это человек профессиональный с большим опытом", – добавил нардеп.
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