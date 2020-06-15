В "Слуге народа" рассказали, кого видят новыми мэрами украинских городов

Выбирать кандидатов в мэры Киева и крупных городов на местных выборах в партии "Слуга народа" будут по результатам праймериз и обсуждения с президентом.

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью “Фактам”. Кандидатами могут стать даже беспартийные.

По словам Корниенко, несмотря на то, что об участии в гонке за кресло мэра Киева уже заявили три нардепа из фракции “Слуга народа”: Александр Дубинский, Александр Качура и Николай Тищенко, – партия поддержит только одного. Его имя назовут после праймериз.

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"Есть две важных составляющих нашего выбора. Президент их озвучил, это не секрет. Это мнение фракции "Слуга народа", где 13 киевлян-мажоритарщиков (7 процентов от состава фракции) и мнение партии. В киевской городской организации достаточное количество членов. Так что проведем среди них опрос и определимся”, – сказал глава партии.

И добавил, что нет определенности пока и с кандидатами в Харькове, Днепре, Львове и Одессе.

"Областные организации ведут активную работу. Президент понимает, что это должно быть наше общее решение. Он, поддерживая того или иного претендента, тоже частично берет на себя ответственность за результаты работы этих мэров", – подчеркнул Корниенко.

Лидер "Слуги народа" пообещал, что партия будет защищать своих кандидатов от предвыборной грязи и войны компроматов.

“Мы поможем нашим кандидатам выстроить правильную тактику и будем защищать их от этой грязи. До конца июня обнародуем всю сеть областных организаций, начнут открываться городские и районные организации, появится визуальная реклама, станут известны фамилии кандидатов”, – заключил Корниенко.

Ранее OBOZREVATEL писал, что во внутрипартийных праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева могут принять участие от четырех до шести человек.