В "Слуге народа" рассказали, когда Рада будет голосовать за новых министров

В среду, 16 декабря, Верховная Рада Украины не будет голосовать за кандидатуры новых министров. Единственное постановление, которое она намерена рассмотреть, – об отставке министра по делам ветеранов Сергея Бессараба.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. По ее словам, кадровые назначения, скорее всего, состоятся 17 или 18 декабря.

"16 декабря будет голосоваться постановление об отставке господина Бессараба с должности министра по делам ветеранов. Пока, я думаю, голосование по Роману Абрамовскому (министр защиты окружающей среды и природных ресурсов. – Ред.) перенесется на другой день, потому что там возникли вопросы у коллег по экономическому комитету о мотивах его отставки", – объяснила парламентарий.

"И голосования, соответственно, за кандидатуры на должности будут в четверг-пятницу. Кроме того, 16 декабря должны позаседать профильные комитеты, заслушать кандидатов", – добавила Кравчук.

Напомним, накануне принятия госбюджета на 2021 год в Верховной Раде начались активные "торги" за министерские кресла. Наибольшие дискуссии возникли вокруг Шкарлета и Витренко.

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