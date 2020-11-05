В "Слуге народа" рассказали, когда опубликуют результаты опроса Зеленского
Окончательные результаты всеукраинского опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским, обнародуют на следующей неделе.
Об этом сообщило издание Гордон со ссылкой на комментарий заместителя главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгении Кравчук. Опрос проходил в день местных выборов 25 октября.
По словам Кравчук, голоса участников опроса уже подсчитаны. Сначала она сказала, что результаты исследования опубликуют на странице партии в Facebook, но позже уточнила, что публикацию перенесли.
Как сообщал OBOZREVATEL, социологическая группа "Рейтинг" представила результаты экзитпола относительно 5 вопросов Зеленского украинцам.
Согласно результатам:
81% украинцев поддерживают пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах, 16% – не поддерживают.
45% поддерживают создание на Донбассе свободной экономической зоны, 43% – не поддерживают, 12% – не определились.
95% согласны с тем, что нужно сократить количество депутатов в Верховной Раде, 4% – не поддерживают.
70% одобряют легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли в тяжелых больных, 16% – не поддерживают.
78% считают, что Украине нужно ставить вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, 10% – не поддерживают, 12% – не смогли ответить.
Какие последствия опроса для Украины
В Офисе президента Украины уже сообщили, что опрос Зеленского не будет иметь юридических последствий, а станет лишь одним из "инструментов демократии".
По мнению ОП, такая анкета позволит украинцам высказаться о том, что важно для общества, без "вмешательства ангажированных экспертов и политиков, склонных к манипуляциям".
В то же время социолог Андрей Еременко объяснил, что опрос Зеленского не имеет отношения к социологии, а вероятнее несет политический контекст.
Добавим, что 41% украинцев не будут доверять результатам опроса президента. Всего 43% населения выразили свое доверие к опросу. В то же время наибольший уровень доверия к опросу Зеленского выразили избиратели партии "Слуга народа" – 87% респондентов.
Кроме того, равное количество опрошенных украинцев считают, что опрос президента – это "искреннее намерение" и "политическая технология" – по 44%.
По словам журналиста и военного эксперта Юрия Бутусова, партия "Слуга народа" нарушает ст. 51 и 52 Избирательного кодекса Украины.