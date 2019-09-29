"Слуг народа" наказали за кнопкодавство в Раде: появились подробности

Партия "Слуга народа" не будет лишать мандатов двух своих нардепов, которых поймали на голосовании в Верховной Раде за отсутствующих коллег. Депутаты отделались штрафами и извинениями.
Об этом в эфире ObozTV рассказал нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин. Депутат заверил, что в будущем его политсила намерена более жестко наказывать "кнопкодавов".
"То, что случилось – беда, это получило осуждение всеми представителями фракций. Внутри фракции мы решили, что это первый и последний случай, когда все остается таким образом. Люди извинились и свою зарплату переводят на благотворительность. Мы также вели речь, что эти деньги должны быть направлены семьям погибших в тот день двух украинских героев. Но у нас есть внутреннее решение, что если такие случаи будут в дальнейшем, то человек должен все-таки сложить мандат", – заявил Безгин.
"На внутреннефракционном обсуждении было одобрено именно такое решение, что на первый раз вот так, но любой другой прецедент подобного характера в дальнейшем будет наказываться максимально жестко", – добавил он.
При этом народный депутат пожаловался на "атмосферу зала" в Верховной Раде. По его словам, "если, например, ты сидишь на своем месте, а коллеги напротив нету, реально руки тянутся нажать кнопку".
"Не знаю, может действительно энергетика зала. Это немного смешно, но оно так и есть... Я на себе почувствовал, не знаю, как это объяснить", – добавил Безгин.
etcetera.media
Как сообщал OBOZREVATEL:
депутат от "Слуги народа" Сергей Литвиненко попался на голосовании за своего коллегу Александра Скичко.
кроме того, "слуга народа" Елена Копанчук проголосовала вместо однопартийца Вячеслава Рублева.
после этого первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук предложил ввести штрафы за "кнопкодавство" на сумму 51-85 тыс. грн.
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