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29 сентября • обновлено в 12:02
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"Слуг народа" наказали за кнопкодавство в Раде: появились подробности

3.4т Читать материал на украинском

Партия "Слуга народа" не будет лишать мандатов двух своих нардепов, которых поймали на голосовании в Верховной Раде за отсутствующих коллег. Депутаты отделались штрафами и извинениями.

Об этом в эфире ObozTV рассказал нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин. Депутат заверил, что в будущем его политсила намерена более жестко наказывать "кнопкодавов".

"То, что случилось – беда, это получило осуждение всеми представителями фракций. Внутри фракции мы решили, что это первый и последний случай, когда все остается таким образом. Люди извинились и свою зарплату переводят на благотворительность. Мы также вели речь, что эти деньги должны быть направлены семьям погибших в тот день двух украинских героев. Но у нас есть внутреннее решение, что если такие случаи будут в дальнейшем, то человек должен все-таки сложить мандат", – заявил Безгин.

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"На внутреннефракционном обсуждении было одобрено именно такое решение, что на первый раз вот так, но любой другой прецедент подобного характера в дальнейшем будет наказываться максимально жестко", – добавил он.

При этом народный депутат пожаловался на "атмосферу зала" в Верховной Раде. По его словам, "если, например, ты сидишь на своем месте, а коллеги напротив нету, реально руки тянутся нажать кнопку".

"Не знаю, может действительно энергетика зала. Это немного смешно, но оно так и есть... Я на себе почувствовал, не знаю, как это объяснить", – добавил Безгин.

"Слуг народа" наказали за кнопкодавство в Раде: появились подробности

etcetera.media

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV
Персона
Виталий Безгин
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа голосование
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Gordon Yury
Gordon Yury
Очікуване, логічне і справедливе рішення - позбавляти мандатів треба членів інших, оппозиційних фракцій!!! А своїх зась... виборці не зрозуміють!!!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Да эти позорные слуги просто выродки!
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