В "Слуге народа" раскрыли принципы отбора кандидатов в мэры
Кандидатами в мэры городов от партии "Слуга народа" прежде всего не должны быть действующие градоначальники областных центров.
Глава политсилы Александр Корниенко 31 августа эфире "Свободы слова" на ICTV рассказал о принципах отбора. По его словам, это должны быть новые люди.
"Мы долго над этим (отбором кандидатов) думали. В первую очередь, мы пришли к тому, что это не должны быть действующие мэры областных центров. Это новые люди, но не просто новые и все, они чего-то достигли в жизни, это люди дела", – пояснил он.
Глава партии считает, что их плюсы состоят в том, что эти люди неизвестны широкой публике, но при этом известны в тех, городах, где будут бороться за должность градоначальника.
По словам Кориненко, если кандидат неизвестен широко, то значит он не "вляпывался в коррупционные скандалы" и не связан с какими-либо бизнес-группами.
Он подчеркнул, что партия проводила двухдневное "стратегическое обучение" и эти люди "продемонстрировали понимание городов".
Корниенко убежден, что результаты местных выборов удивят некоторых.
Как сообщал OBOZREVATEL, 31 августа на съезде партии "Слуга народа" были представлены кандидаты в мэры 23 украинских городов.