В "Слуге народа" раскрыли принципы отбора кандидатов в мэры

Кандидатами в мэры городов от партии "Слуга народа" прежде всего не должны быть действующие градоначальники областных центров.

Глава политсилы Александр Корниенко 31 августа эфире "Свободы слова" на ICTV рассказал о принципах отбора. По его словам, это должны быть новые люди.

"Мы долго над этим (отбором кандидатов) думали. В первую очередь, мы пришли к тому, что это не должны быть действующие мэры областных центров. Это новые люди, но не просто новые и все, они чего-то достигли в жизни, это люди дела", – пояснил он.

Глава партии считает, что их плюсы состоят в том, что эти люди неизвестны широкой публике, но при этом известны в тех, городах, где будут бороться за должность градоначальника.

По словам Кориненко, если кандидат неизвестен широко, то значит он не "вляпывался в коррупционные скандалы" и не связан с какими-либо бизнес-группами.

Он подчеркнул, что партия проводила двухдневное "стратегическое обучение" и эти люди "продемонстрировали понимание городов".

Корниенко убежден, что результаты местных выборов удивят некоторых.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 августа на съезде партии "Слуга народа" были представлены кандидаты в мэры 23 украинских городов.

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