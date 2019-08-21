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В "Слуге народа" раскроют имя нового премьера: названа дата

1.3т Читать материал на украинском

Имя следующего премьер-министра Украины станет известно 29 августа, в первый день работы Верховной Рады IX созыва.

Об этом заявил избранный народный депутат от партии "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет "Интерфакс-Украина". Он также намекнул, что в этот день станут известны и другие назначения.

"29-го. Я думаю, что 29-го все узнают очень многое", – ответил он журналистам о дате назначения нового премьера.

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Давид Арахамия

Давид Арахамия

inshe.tv

Арахамия также заявил, что один человек из нынешнего правительства останется и в новом Кабмине, но не сообщил, кто именно.

Как писал OBOZREVATEL, главным претендентом на должность нового главы Кабинета министров называли заместителя главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексея Гончарука. Ранее он возглавлял Офис эффективного регулирования, работал юристом, руководил "Ассоциацией помощи пострадавшим инвесторам".

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Персона
Давид Арахамія
Место
Украина Киев
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