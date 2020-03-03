В президентской политсиле "Слуга народа" заявили, что просто "быть новым лицом" оказалось недостаточным фактором для успеха Кабинета министров.

Своей позицией поделился глава партии Александр Корниенко в эфире программы "Свобода слова" в понедельник, 2 марта.

"Касательно новых лиц, то мы не отказываемся от этой философии. Мы только говорим о том, что просто быть новым оказалось недостаточно. Нужно быть новым и опытным в чем-то", – сказал он.

В "Слуге народа" раскритиковали "новые лица" в Кабмине

При этом Корниенко уточнил, что нужно быть опытным не в коррупции, не в политических интригах, не в том, чтобы по-новому обмануть избирателей. "Мы ожидаем людей, которые являются новыми по духу, возможно, с управленческим опытом или в сфере государственной власти, или в сфере бизнеса, или управления большими компаниями, крупными объектами", – пояснил он.

Корниенко считает, что в команде власти уже работает определенная система внутренних социальных лифтов, и привел в пример вице-премьера – министра развития общин и территорий Украины Дениса Шмыгаля, который был до этого председателем Ивано-Франковской обладминистрации, и, по словам депутата, показал за короткий срок качественно новый подход к работе.

"Относительно того, что в Украине есть большая кадровый кризис, то все-таки найти 10-15 человек, которые могли бы возглавлять министерства – это нормальное задание, мы сейчас над ним работаем, проводим консультации. И завтра во время заседания фракции мы будем с коллегами из монобольшинства обсуждать финальную конфигурацию. Переговоры продолжаются, и депутаты в них тоже участвуют", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, на внеочередном заседании Верховной Рады в среду, 4 марта, могут быть назначены четыре новых министра, которые заменят действующих глав Министерств иностранных дел, здравоохранения, социальной политики и оккупированных территорий.

Также ожидается ротация премьер-министра Алексея Гончарука и вице-премьера по промышленности.

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