В "Слуге народа" пять новых случаев коронавируса, – Березовец

Виктория Довгань Политика 09:42, 1.09.2020 Обновлено: 09:46, 1.09.2020

В провластной парламентской фракции "Слуга народа" якобы обнаружена вспышка инфицирования коронавирусом COVID-19.

Об этом на своем Telegram-канале написал политтехнолог Тарас Березовец, ссылаясь на осведомленных информаторов.

"Во фракции "слуг" пять новых заболевших COVID-19 нардепов, сообщают мои источники", – отметил он.

Напомним, ранее спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявлял, что по состоянию на 31 августа коронавирусом болели 23 народных депутата и еще семь работников аппарата Верховной Рады.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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