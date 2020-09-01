В "Слуге народа" пять новых случаев коронавируса, – Березовец

В партии Слуга народа выявили новые случаи коронавируса.
В провластной парламентской фракции "Слуга народа" якобы обнаружена вспышка инфицирования коронавирусом COVID-19.
Об этом на своем Telegram-канале написал политтехнолог Тарас Березовец, ссылаясь на осведомленных информаторов.
"Во фракции "слуг" пять новых заболевших COVID-19 нардепов, сообщают мои источники", – отметил он.
Напомним, ранее спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявлял, что по состоянию на 31 августа коронавирусом болели 23 народных депутата и еще семь работников аппарата Верховной Рады.
Как сообщал OBOZREVATEL:
коронавирусом заболел народный депутат Украины от "Слуги народа" Роман Грищук, а также его жена.
По этому поводу он обратился к украинцам и попросил их не быть легкомысленными.
Также коронавирусом заразился народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.
Ранее инфекцию подхватили и другие "слуги народа": Максим Перебийнос, Владимир Ватрас, Руслан Горбенко.
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