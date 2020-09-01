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В "Слуге народа" пять новых случаев коронавируса, – Березовец

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Политика
3,0 т.
В партии Слуга народа выявили новые случаи коронавируса

В партии Слуга народа выявили новые случаи коронавируса.

В провластной парламентской фракции "Слуга народа" якобы обнаружена вспышка инфицирования коронавирусом COVID-19.

Об этом на своем Telegram-канале написал политтехнолог Тарас Березовец, ссылаясь на осведомленных информаторов.

"Во фракции "слуг" пять новых заболевших COVID-19 нардепов, сообщают мои источники", – отметил он.

Коронавирус в Слуге народа

Напомним, ранее спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявлял, что по состоянию на 31 августа коронавирусом болели 23 народных депутата и еще семь работников аппарата Верховной Рады.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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УкраинаКоронавирусПартия Слуга народаТарас Березовец
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