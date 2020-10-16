В "Слуге народа" признались, кто заплатит за опрос от Зеленского
За "всенародный опрос" во время местных выборов в Украине, инициированный президентом Владимиром Зеленским заплатят меценаты. В ближайшее же время будет официально представлена общественная организация, которая займется его проведением.
Об этом в эфире "Громадського радіо" заявила народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук. По ее словам, гарант лично указал ориентиры и выбрал направления пяти вопросов, мнением относительно которых хотят поинтересоваться у украинцев.
"Думаю, что в ближайшее время об этой общественной организации заявят официально. Это будет некая ОО, которая будет заниматься этим совместно с социологами", – рассказала она.
При этом отметила, что также рассматривается вариант параллельно провести экзит-пол по ответам людей в ходе опроса, чтобы его можно было сразу обнародовать и сверить с официальными результатами.
Нардеп подчеркнула, что финансировать опрос от Зеленского будут меценаты, в частности, средствами "украинского происхождения".
"Есть много меценатов, неравнодушных людей, это не такие большие средства, которые выделят или уже выделили на такой процесс. Политическую ответственность несет за это инициатор этого опроса. Я уверена, что все эти страшилки в ближайшее время будут развеяны. Средства будут украинского происхождения. Законодательно это юридическое влияние незакрепленное, но решение в любом случае будет приниматься в парламенте", – заверила Кравчук.
"Слуга" добавила, что юридически "всенародный опрос" будет закреплен нардепами или президентом, которые будут подавать соответствующий законопроект.
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 октября Зеленский записал обращение к украинцам, призвав их прийти на избирательные участки для участия в местных выборах 25 октября, чтобы в частности ответить на пять важных для общества вопросов.
В Офисе президента заявили, что опрос не будет иметь юридических последствий, а таким образом власть хочет позволить украинцам самостоятельно определить свои базовые ожидания относительно курса развития страны.
Позже Зеленский лично озвучил первый вопрос: нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в день местных выборов 25 октября украинцев хотят поставить вопрос о медицине, школе и парламенте.
В ОП рассказали, что Украина находится "в самом начале борьбы с коррупционными кланами" и "изменить ситуацию может только настоящая воля украинского народа". Именно поэтому вопрос пожизненного наказания за коррупцию в особо крупных размерах и решили вынести на "всенародный опрос".
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на "всенародный опрос" не будет выноситься тема войны на Донбассе и "зрады" ждать не стоит.
Вскоре президент назвал и второй пункт с опроса: поддерживают ли украинцы создание на Донбассе свободной экономической зоны?
Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук объяснил суть второго вопроса и сказал, что он удивлен "истерикой", которую он спровоцировал.
В соцсетях распространили полный список вопросов, которые готовится поставить украинцам президент Владимир Зеленский во время "всенародного опроса". Его подтвердили в Офисе президента.