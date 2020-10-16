В "Слуге народа" признались, кто заплатит за опрос от Зеленского
Детали рассказала заместитель главы фракции СН Евгения Кравчук
По ее словам, проведением опроса будет заниматься общественная организация
Тогда как финансироваться этот процесс будет средствами "украинского происхождения"
За "всенародный опрос" во время местных выборов в Украине, инициированный президентом Владимиром Зеленским заплатят меценаты. В ближайшее же время будет официально представлена общественная организация, которая займется его проведением.
Об этом в эфире "Громадського радіо" заявила народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук. По ее словам, гарант лично указал ориентиры и выбрал направления пяти вопросов, мнением относительно которых хотят поинтересоваться у украинцев.
"Думаю, что в ближайшее время об этой общественной организации заявят официально. Это будет некая ОО, которая будет заниматься этим совместно с социологами", – рассказала она.
При этом отметила, что также рассматривается вариант параллельно провести экзит-пол по ответам людей в ходе опроса, чтобы его можно было сразу обнародовать и сверить с официальными результатами.
Нардеп подчеркнула, что финансировать опрос от Зеленского будут меценаты, в частности, средствами "украинского происхождения".
"Есть много меценатов, неравнодушных людей, это не такие большие средства, которые выделят или уже выделили на такой процесс. Политическую ответственность несет за это инициатор этого опроса. Я уверена, что все эти страшилки в ближайшее время будут развеяны. Средства будут украинского происхождения. Законодательно это юридическое влияние незакрепленное, но решение в любом случае будет приниматься в парламенте", – заверила Кравчук.
"Слуга" добавила, что юридически "всенародный опрос" будет закреплен нардепами или президентом, которые будут подавать соответствующий законопроект.
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 октября Зеленский записал обращение к украинцам, призвав их прийти на избирательные участки для участия в местных выборах 25 октября, чтобы в частности ответить на пять важных для общества вопросов.
В Офисе президента заявили, что опрос не будет иметь юридических последствий, а таким образом власть хочет позволить украинцам самостоятельно определить свои базовые ожидания относительно курса развития страны.
Позже Зеленский лично озвучил первый вопрос: нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в день местных выборов 25 октября украинцев хотят поставить вопрос о медицине, школе и парламенте.
В ОП рассказали, что Украина находится "в самом начале борьбы с коррупционными кланами" и "изменить ситуацию может только настоящая воля украинского народа". Именно поэтому вопрос пожизненного наказания за коррупцию в особо крупных размерах и решили вынести на "всенародный опрос".
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на "всенародный опрос" не будет выноситься тема войны на Донбассе и "зрады" ждать не стоит.
Вскоре президент назвал и второй пункт с опроса: поддерживают ли украинцы создание на Донбассе свободной экономической зоны?
Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук объяснил суть второго вопроса и сказал, что он удивлен "истерикой", которую он спровоцировал.
В соцсетях распространили полный список вопросов, которые готовится поставить украинцам президент Владимир Зеленский во время "всенародного опроса". Его подтвердили в Офисе президента.