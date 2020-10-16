В "Слуге народа" признались, кто заплатит за опрос от Зеленского

За "всенародный опрос" во время местных выборов в Украине, инициированный президентом Владимиром Зеленским заплатят меценаты. В ближайшее же время будет официально представлена общественная организация, которая займется его проведением.

Об этом в эфире "Громадського радіо" заявила народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук. По ее словам, гарант лично указал ориентиры и выбрал направления пяти вопросов, мнением относительно которых хотят поинтересоваться у украинцев.

"Думаю, что в ближайшее время об этой общественной организации заявят официально. Это будет некая ОО, которая будет заниматься этим совместно с социологами", – рассказала она.

При этом отметила, что также рассматривается вариант параллельно провести экзит-пол по ответам людей в ходе опроса, чтобы его можно было сразу обнародовать и сверить с официальными результатами.

Нардеп подчеркнула, что финансировать опрос от Зеленского будут меценаты, в частности, средствами "украинского происхождения".

"Есть много меценатов, неравнодушных людей, это не такие большие средства, которые выделят или уже выделили на такой процесс. Политическую ответственность несет за это инициатор этого опроса. Я уверена, что все эти страшилки в ближайшее время будут развеяны. Средства будут украинского происхождения. Законодательно это юридическое влияние незакрепленное, но решение в любом случае будет приниматься в парламенте", – заверила Кравчук.

"Слуга" добавила, что юридически "всенародный опрос" будет закреплен нардепами или президентом, которые будут подавать соответствующий законопроект.

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