В "Слуге народа" предупредили о четырех угрозах "новых Минских соглашений"

Народный депутат от "Слуги народа", глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько призвала власти не подписывать согласованный Трехсторонней контактной группой документ о создании Консультативного совета с представителями ОРДЛО.

Как говорится в статье Ясько для "Европейской правды", в "новых Минских соглашениях" заложены четыре угрозы для Украины.

Елизавета Ясько публично выступили против "нового Минска"

Первая угроза – фактическое изменение формата переговоров. Нардеп предостерегла, что новые договоренности выведут Россию из уровня участника конфликта на уровень наблюдателя, что неприемлемо для Украины.

"Если Украина согласится вести переговоры не с доказанной участницей вооруженного конфликта (Россией), а только с участниками немеждународного конфликта (де-юре гражданами Украины, которые предали Родину), это будет означать де-факто наш отказ от претензий к России", – пишет она.

Вторая угроза, по мнению Ясько, – это уничтожение украинской позиции в международных судах и отказ от компенсации.

Также представитель "Слуги народа" назвала угрозу поражения Украины на международных платформах и отмены санкций против России.

И последняя угроза, по ее словам, – отрицание достижений Украины в борьбе за правду об агрессии РФ.

"К счастью, решение Трехсторонней контактной группы о создании Консультативного совета еще не подписано, а лишь "предварительно согласовано" Украиной. Это означает, что официальный Киев имеет шанс обойти российскую ловушку, а наши чиновники – избежать огромной ошибки", – подчеркнула Ясько.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Участники Трехсторонней контактной группы в Минске на встрече 11 марта подписали договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО. В протоколах Россия в статусе гаранта-наблюдателя значится наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Согласно договоренностям, решение ТКГ об учреждении консультативного совета будет подписано 25 марта.

По итогам заседания СНБО 13 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что на заседании ТКГ подписали документ о необходимости создания консультативного совета, в который войдут представители ОРДЛО.

54 нардепа от "Слуги народа" выступили против создания так называемого консультативного органа с ОРДЛО.

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