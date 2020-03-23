Главная Новости
23 марта • обновлено в 12:07
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

В "Слуге народа" предупредили о четырех угрозах "новых Минских соглашений"

Читать материал на украинском

Народный депутат от "Слуги народа", глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько призвала власти не подписывать согласованный Трехсторонней контактной группой документ о создании Консультативного совета с представителями ОРДЛО.

Как говорится в статье Ясько для "Европейской правды", в "новых Минских соглашениях" заложены четыре угрозы для Украины.

Елизавета Ясько публично выступили против "нового Минска"

Елизавета Ясько публично выступили против "нового Минска"

Первая угроза – фактическое изменение формата переговоров. Нардеп предостерегла, что новые договоренности выведут Россию из уровня участника конфликта на уровень наблюдателя, что неприемлемо для Украины.

"Если Украина согласится вести переговоры не с доказанной участницей вооруженного конфликта (Россией), а только с участниками немеждународного конфликта (де-юре гражданами Украины, которые предали Родину), это будет означать де-факто наш отказ от претензий к России", – пишет она.

Вторая угроза, по мнению Ясько, – это уничтожение украинской позиции в международных судах и отказ от компенсации.

Также представитель "Слуги народа" назвала угрозу поражения Украины на международных платформах и отмены санкций против России.

И последняя угроза, по ее словам, – отрицание достижений Украины в борьбе за правду об агрессии РФ.

"К счастью, решение Трехсторонней контактной группы о создании Консультативного совета еще не подписано, а лишь "предварительно согласовано" Украиной. Это означает, что официальный Киев имеет шанс обойти российскую ловушку, а наши чиновники – избежать огромной ошибки", – подчеркнула Ясько.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Участники Трехсторонней контактной группы в Минске на встрече 11 марта подписали договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО. В протоколах Россия в статусе гаранта-наблюдателя значится наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

  • Согласно договоренностям, решение ТКГ об учреждении консультативного совета будет подписано 25 марта.

  • По итогам заседания СНБО 13 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что на заседании ТКГ подписали документ о необходимости создания консультативного совета, в который войдут представители ОРДЛО.

  • 54 нардепа от "Слуги народа" выступили против создания так называемого консультативного органа с ОРДЛО.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персона
Елизавета Ясько
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Донбасс
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
16
Смешно
12
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Политика

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги