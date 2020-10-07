В "Слуге народа" предложили наказывать СМИ за отрицание агрессии России

Во фракции "Слуги народа" предлагают запретить телерадиоорганизациям высказывания, отрицающие факты военной агрессии России и оккупации ею украинских Крыма и Донбасса.

Инициатором соответствующего законопроекта №4188 "О внесении изменений в закон "О телевидении и радиовещании" о противодействии информационной войне" стал "слуга" Олег Дунда. Он зарегистрировал его в Верховной Раде 5 октября.

В пояснительной записке к закону говорится о том, что он запрещает телерадиоорганизациям использовать трансляцию высказываний, которые содержат отрицание факта военной агрессии РФ к Украине, а также оккупации страной-агрессором части украинской территорий и ведение гибридной войны против Украины.

Автор законопроекта предлагает обязать Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания штрафовать телерадиоорганизации в случае нарушения данной нормы.

Карточка законопроекта. ВРУ

Также в документе предусмотрено: если нарушения не будут устранены в течение месяца после применения санкции в виде штрафа и в случае повторного штрафа за нарушение этого же положения закона, Нацсовет должен обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии на вещание телерадиоорганизации или аннулирования лицензии провайдера программной услуги.

Согласно законопроекту, если высказывания, которые содержат отрицание факта военной агрессии РФ против Украины, будут "транслироваться и распространяться без предварительной записи, содержаться в выступлениях, репликах лица, не являющегося работником телерадиоорганизации, то последняя не будет нести ответственности за эти нарушения".

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