В "Слуге народа" предложили альтернативу отставке Кабмина

Кабинет министров Алексея Гончарука вместо отставки необходимо усилить новыми людьми, которые будут отвечать за проблемные направления.

Такое мнение высказала в эфире ObozTV нардеп от "Слуги народа", представитель Кабмина в Верховной Раде Елена Шуляк, комментируя ситуацию с возможной отставкой правительства.

"Мне кажется, у нас все министры довольно сильные. Не нужно обсуждать персоналии, можно говорить о вещах, которые можно усиливать не людьми, а именно функционально. Например, если мы ожидаем роста экономики самыми быстрыми темпами, мы все понимаем, что рост экономики без инвестиций просто невозможен. Возможно, было бы правильно усилить вице-премьером по инвестициям, человеком с новым функционалом, который бы помогал достигать тех задач, которые были прописаны в плане действий правительства", – пояснила она.

Шуляк отметила, что воздержится от голосования за отставку Кабмина, поскольку работала с Алексеем Гончаруком еще в Офисе эффективного регулирования и считает себя частью его команды.

"Мне кажется, что это не этично и не морально, если бы я его не поддержала в данное время", – сказала нардеп.

Шуляк сообщила, что судьбу правительства решит фракция "Слуга народа" на своем собрании 3 марта.

"У нас есть правило – когда одобряются решения, 70% фракции должны быть за такое решение. Если меньше 70% – такое решение не выносится в зал и не голосуется", – пояснила она.

Алексей Гончарук kmu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 16:00 на ObozTV.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся