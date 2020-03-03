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3 марта • обновлено в 21:55
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В "Слуге народа" предложили альтернативу отставке Кабмина

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Кабинет министров Алексея Гончарука вместо отставки необходимо усилить новыми людьми, которые будут отвечать за проблемные направления.

Такое мнение высказала в эфире ObozTV нардеп от "Слуги народа", представитель Кабмина в Верховной Раде Елена Шуляк, комментируя ситуацию с возможной отставкой правительства.

"Мне кажется, у нас все министры довольно сильные. Не нужно обсуждать персоналии, можно говорить о вещах, которые можно усиливать не людьми, а именно функционально. Например, если мы ожидаем роста экономики самыми быстрыми темпами, мы все понимаем, что рост экономики без инвестиций просто невозможен. Возможно, было бы правильно усилить вице-премьером по инвестициям, человеком с новым функционалом, который бы помогал достигать тех задач, которые были прописаны в плане действий правительства", – пояснила она.

Шуляк отметила, что воздержится от голосования за отставку Кабмина, поскольку работала с Алексеем Гончаруком еще в Офисе эффективного регулирования и считает себя частью его команды.

"Мне кажется, что это не этично и не морально, если бы я его не поддержала в данное время", – сказала нардеп.

Шуляк сообщила, что судьбу правительства решит фракция "Слуга народа" на своем собрании 3 марта.

"У нас есть правило – когда одобряются решения, 70% фракции должны быть за такое решение. Если меньше 70% – такое решение не выносится в зал и не голосуется", – пояснила она.

Алексей Гончарук

Алексей Гончарук

kmu.gov.ua

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Темы
Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа Кабинет министров Украины
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