В "Слуге народа" появились новые больные COVID-19 нардепы

В фракции "Слуга народа" в Верховной Раде коронавирусом заболел еще один депутат.

Об этом сообщила депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук в эфире канала "Украина 24". По состоянию на 20 октября в фракции болеют до восьми человек.

Она отметила, что за последние несколько недель количество заболевших нардепов несколько уменьшилось.

"Что касается того, пошел карантин в Раде на пользу, сложно оценить в позитиве. Однако в одной из фракций за эти несколько недель немного уменьшилось количество больных. Большинство из тех, кто болел начало этого карантина, уже вылечились, но, к сожалению, есть и новые случаи. В частности, в нашей фракции один депутат заболел даже вчера, в целом это где-то 7-8 человек сейчас", – сказала Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заразился коронавирусом. О положительном результате теста на COVID-19 нардеп сообщил 16 октября.

Коронавирусом в Верховной Раде Украины заразились почти 100 человек. Из них до 60 больных – народные депутаты и до 30 инфицированных – в аппарате парламента.