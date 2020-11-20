В "Слуге народа" после обвинений в коррупции назвали советника Ермака алкоголиком

Нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин назвал советника главы Офиса президента Игоря Уманского алкоголиком.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 20 ноября заместитель главы параментского комитета по вопросам бюджета заявил, что об этом знают все коллеги по партии и сотрудники Министерство финансов, которое тот возглавлял до работы в ОП.

"Об этом знают все коллеги в парламенте, об этом знают все сотрудники Минфина. К сожалению, господин Уманский просто алкоголик. Он страдает глубоким алкоголизмом, это правда. Человек не смог совмещать свои пристрастия с работой", – сказал Трухин.

Трухин заявил, что Уманский алкоголик.

Нардеп добавил, что за 26 дней работы министром финансов Уманский якобы появлялся на рабочем месте менее пяти дней.

"Человеку дали шанс остаться в коллективе. Чувствовать себя значимым и быть вовлеченным в процесс. Он сетует, что с начала мая не может попасть на совещание с президентом. Так вот, президент проводит совещания с теми людьми, которые настроены на конструктив, а не на отдых, и готовы приходить на свое рабочее место", – добавил Трухин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Уманский подал в отставку 12 ноября. Позднее он пояснил, что подготовил для правительства план выхода из бюджетного кризиса, а на его должности это делать "некоретно и неэтично".

Андрей Ермак заявил, что примет решение об увольнении после больничного и встречи с Уманским.

Тем временем советник главы ОП заявил о масштабных махинациях при строительстве дорог в Украине и начал критиковать власть.

После этого Уманский объявил, что временно перестанет участвовать в эфирах по просьбе Ермака.