В "Слуге народа" после обвинений в коррупции назвали советника Ермака алкоголиком
Нардеп Александр Трухин утверждает, что об алкоголизме Уманского якобы знают в парламенте и Кабмине
Также, по его словам, будучи министром финансов 26 дней он был на рабочем месте менее пяти дней
Нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин назвал советника главы Офиса президента Игоря Уманского алкоголиком.
В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 20 ноября заместитель главы параментского комитета по вопросам бюджета заявил, что об этом знают все коллеги по партии и сотрудники Министерство финансов, которое тот возглавлял до работы в ОП.
"Об этом знают все коллеги в парламенте, об этом знают все сотрудники Минфина. К сожалению, господин Уманский просто алкоголик. Он страдает глубоким алкоголизмом, это правда. Человек не смог совмещать свои пристрастия с работой", – сказал Трухин.
Нардеп добавил, что за 26 дней работы министром финансов Уманский якобы появлялся на рабочем месте менее пяти дней.
"Человеку дали шанс остаться в коллективе. Чувствовать себя значимым и быть вовлеченным в процесс. Он сетует, что с начала мая не может попасть на совещание с президентом. Так вот, президент проводит совещания с теми людьми, которые настроены на конструктив, а не на отдых, и готовы приходить на свое рабочее место", – добавил Трухин.
Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Уманский подал в отставку 12 ноября. Позднее он пояснил, что подготовил для правительства план выхода из бюджетного кризиса, а на его должности это делать "некоретно и неэтично".
Андрей Ермак заявил, что примет решение об увольнении после больничного и встречи с Уманским.
Тем временем советник главы ОП заявил о масштабных махинациях при строительстве дорог в Украине и начал критиковать власть.
После этого Уманский объявил, что временно перестанет участвовать в эфирах по просьбе Ермака.