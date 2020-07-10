В "Слуге народа" подтвердили информацию о кандидате на должность вице-премьера по ОПК

Юрий Сергиенко Политика 22:59, 10.07.2020

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Герус подтвердил, что кандидатура Олега Уруского рассматривается на пост вице-премьер-министра по оборонно-промышленному комплексу.

Об этом он заявил в эфире "Свободы слова Савика Шустера" 10 июля. Герус уточнил, что этот вопрос будет обсуждаться на заседании фракции 13 июля.

"Подтверждаю эту информацию, в понедельник будет встреча фракции с кандидатом. После этого смогу сказать подробнее", – сказал нардеп.

Герус добавил, что эта должность может дать импульс для развития оборонно-промышленного комплекса.

Ранее OBOZREVATEL писал, что, по данным СМИ, вице-премьером может стать Олег Уруский, кандидатура которого понравилась президенту. Он возглавляет частную компанию "Прогрестех-Украина" и ранее был председателем Государственного космического агентства Украины.

Комментировать
Политика

Смотрите также

Зеленский обещал передать резеденцию детям, но посчитал себя "бездомным"

Донбасс – это Приднестровье-2, он оккупирован на десятилетия, – Орешкин

Нейросеть научили разговаривать голосами знаменитостей: можно подделать даже голос Путина

Данилов категорично высказался о подаче воды в Крым и назвал условие

Бокс: расписание и результаты главных боев 2020 года