В "Слуге народа" подтвердили информацию о кандидате на должность вице-премьера по ОПК

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Герус подтвердил, что кандидатура Олега Уруского рассматривается на пост вице-премьер-министра по оборонно-промышленному комплексу.

Об этом он заявил в эфире "Свободы слова Савика Шустера" 10 июля. Герус уточнил, что этот вопрос будет обсуждаться на заседании фракции 13 июля.

"Подтверждаю эту информацию, в понедельник будет встреча фракции с кандидатом. После этого смогу сказать подробнее", – сказал нардеп.

Герус добавил, что эта должность может дать импульс для развития оборонно-промышленного комплекса.

Ранее OBOZREVATEL писал, что, по данным СМИ, вице-премьером может стать Олег Уруский, кандидатура которого понравилась президенту. Он возглавляет частную компанию "Прогрестех-Украина" и ранее был председателем Государственного космического агентства Украины.