В "Слуге народа" поделили комитеты Верховной Рады: что и кому досталось

Партия "Слуга народа" предварительно определилась с главами ключевых комитетов Верховной Рады.

Согласно данным "Левого берега", возглавить комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности может Денис Монастырский - №19 в списке партии, эксперт по реформированию судебной и правоохранительной систем.

На пост главы комитета Рады по вопросам евроинтеграции претендует Мария Мезенцева, победившая в мажоритарном округе №168, Харьковская область.

Ирина Венедиктова, №3 "Слуги народа", претендует на главу комитета по вопросам правовой политики и правосудия, а Владислав Криклий, №12 в списке, может возглавить комитет по вопросам транспорта.

Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны могут отдать депутату от "Слуги народа" под №39 в партийном списке Александру Завитневичу, директору Смелянского литейного завода в Черкасской области.

Почетный президент юридической компании Jurimex Даниил Гетманцев (20-й в списке) должен возглавить комитет по вопросам бюджета, а бывший генконсул в Стамбуле Богдан Яременко, который прошел по 215-му округу в Киеве, претендует на комитет по вопросам иностранных дел.

Комитет по вопросам науки и образования, как ожидается, возглавит директор образовательных программ "Украинского института будущего" Сергей Бабак (№11 в списке).

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады может возглавить №24 Сергей Кальченко, адвокат из "Хиллмонт партнерс".

Другие партии могут претендовать на комитет по вопросам прав человека, новый комитет по реинтеграции. Также в "Слуге народа" думают над комитетами по вопросам регламента и свободы слова и информационной политики, который может достаться "слуге" Никите Потураеву.

Слуга народа Телеканал 24

Как сообщал OBOZREVATEL, спикером Верховной Рады 9-го созыва будет лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, а Руслан Стефанчук займет кресло вице-спикера. Также партию "Слуга народа" решили разделить на 15 групп.

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