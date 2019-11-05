В Верховной Раде создали межфракционное объединение "Free Markiv", в состав которого вошли 37 народных депутатов из почти всех фракций.

Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп парламентской фракции партии "Слуга народа" Егор Чернев. Целью объединения стало освобождение и возвращение в Украину украинского нацгвардейца Виталия Маркива, который был несправедливо осужден в Италии к 24 годам лишения свободы.

Чернев заметил, что МФО будет работать в политической плоскости как внутри страны, так и на международном уровне, чтобы максимально ускорить освобождение украинского бойца.

В "Слуге народа" поддержали борьбу за освобождение Маркива

"Мы уже работаем в связке с исполнительной властью. Создана рабочая группа, в которую вошли заместитель министра юстиции, заместитель министра внутренних дел, омбудсмен по правам человека и я как председатель межфракционного объединения.

Мы должны сделать все для освобождения Виталия Маркива. Ведь Украина своих защитников не бросает", - отметил политик.

Он добавил, что в объединение вошли парламентарии из всех фракций, кроме Оппозиционной платформы "За жизнь".

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля Украинская нацгвардейца Виталия Маркива, арестованного в Италии, приговорили к 24 годам заключения. Суд итальянского города Павия признал Маркива виновным в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова на Донбассе в 2014 году.

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