В "Слуге народа" назвали первые вопросы, которые могут вынести на референдум

Народные депутаты от президентской фракции "Слуга народа" озвучили первые вопросы, которые парламент может вынести на общенациональный референдум.

Как сообщила в комментарии OBOZREVATEL заместитель председателя фракции Евгения Кравчук, безусловно, один из основных вопросов – это возможность продавать землю сельскохозяйственного назначения иностранцам: "Очевидно, что мы его не сразу вынесем, потому что сначала нужно, чтобы сам рынок заработал и люди увидели, как он работает, а это будет с июля 2021 года", – сказала Кравчук.

Второе – законопроект о двойном гражданстве: "Единственное гражданство у нас прописано в первом разделе Конституции. Согласно представленному документу на референдуме может изменяться только три раздела Конституции – I, III, XIII", – объясняет нардеп.

Из наиболее острых вопросов, который также обсуждался, как возможный для вынесения на референдум – предоставление особого статуса Донбассу. Однако Кравчук отмечает, что по этому вопросу власть уже озвучивала свою позицию, и наотрез отказалась от такого решения.

В "Слуге народа" озвучили вопросы, которые могут вынести на референдум

"Исходя из этого, возможно, будут вынесены вопросы, которые будут касаться переходного периода, переходного правосудия, или ослабление по языковому вопросу. Но я это сейчас теоретически говорю. Что точно не будет выноситься на референдум, так это вопросы, которые стоят за "красной линией", – заявила она.

О том, ее коллега по фракции "Слуга народа" Максим Бужанский в комментарии OBOZREVATEL сказал, что вопрос Донбасса регламентируются минскими договоренностям, но, если стороны придут к какому-то решению, его можно поставить на голосование.

"Мы еще не подошли к тому моменту, чтобы вопрос статуса Донбасса выносить на референдум. Кроме того, мы взяли на себя обязательства, и трудно выносить на референдум том, что мы должны делать и так. Другое дело, что можно попросить мандат у граждан Украины, если будут приняты какие-то решения", – считает нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL: