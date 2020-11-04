В "Слуге народа" отреагировали на угрозы Зеленского о роспуске Рады
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что перезагрузка Верховной Рады может произойти, если нардепы не поддержат законопроект президента Владимира Зеленского об увольнении судей Конституционного суда.
В эфире телеканала "Украина 24" 4 ноября он заявил, что готов к этому.
"Я уверен, что президент должен перезагрузить парламент, если есть системное недоразумение между ним и его собственной фракцией", – сказал Арахамия.
Он считает, что такая реакция глава государства "вполне понятна".
"Я всегда готов (идти на выборы)", – добавил глава фракции СН.
Напомним, что во время эфира на одном из телеканалов президент Владимир Зеленский назвал условия для роспуска парламента. По его словам, это может произойти, если депутаты не поддержат его законопроект о КСУ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Конституционный Суд признал неконституционной статью, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. После этого Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло реестр электронных деклараций.
29 октября президент Украины Владимир Зеленский провел срочное закрытое заседание СНБО. По итогам встречи глава государства поручил правоохранителям расследовать причины решения КСУ, а также заверил, что система электронных деклараций будет работать.
Законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" главы государства был зарегистрирован на сайте парламента.
Глава КСУ Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского имеет признаки конституционного переворота в Украине.
Представитель президента в КСУ Федор Вениславский ответил, что законопроект полностью соответствует ценностям, закрепленным Конституцией.
2 ноября Зеленский потребовал от "слуг" распустить КСУ, пообещав "жесткую перезагрузку всей системы".