В "Слуге народа" отреагировали на угрозы Зеленского о роспуске Рады

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что перезагрузка Верховной Рады может произойти, если нардепы не поддержат законопроект президента Владимира Зеленского об увольнении судей Конституционного суда.

В эфире телеканала "Украина 24" 4 ноября он заявил, что готов к этому.

"Я уверен, что президент должен перезагрузить парламент, если есть системное недоразумение между ним и его собственной фракцией", – сказал Арахамия.

Он считает, что такая реакция глава государства "вполне понятна".

"Я всегда готов (идти на выборы)", – добавил глава фракции СН.

Напомним, что во время эфира на одном из телеканалов президент Владимир Зеленский назвал условия для роспуска парламента. По его словам, это может произойти, если депутаты не поддержат его законопроект о КСУ.

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