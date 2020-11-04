В "Слуге народа" отреагировали на угрозы Зеленского о роспуске Рады

Юрий Сергиенко Политика 01:59, 5.11.2020 Обновлено: 02:01, 5.11.2020

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что перезагрузка Верховной Рады может произойти, если нардепы не поддержат законопроект президента Владимира Зеленского об увольнении судей Конституционного суда.

В эфире телеканала "Украина 24" 4 ноября он заявил, что готов к этому.

"Я уверен, что президент должен перезагрузить парламент, если есть системное недоразумение между ним и его собственной фракцией", – сказал Арахамия.

Он считает, что такая реакция глава государства "вполне понятна".

"Я всегда готов (идти на выборы)", – добавил глава фракции СН.

Напомним, что во время эфира на одном из телеканалов президент Владимир Зеленский назвал условия для роспуска парламента. По его словам, это может произойти, если депутаты не поддержат его законопроект о КСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Политика

Смотрите также

Сепаратист Струк стал мэром города на Луганщине

Врач из Израиля озвучил прогноз на зиму по COVID-19 в Украине

"Украинцы задыхаются, а власть ворует!" Бродский разнес пиар президента на COVID-19

"Слугой" правят теневики? Украинцам приготовили "позорное" решение по "единщикам"

Штраф в 8 тыс. долларов и тесты на парковках: как Австралия поборола COVID-19