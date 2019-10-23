Главная Новости
23 октября • обновлено в 23:55
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Фракция разваливается": в "Слуге народа" отреагировали на скандал со "взятками"

Читать материал на украинском

Народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что скандал из-за возможного взяточничества в налоговом комитете может серьезно подорвать отношения в политсиле.

Своим мнением она поделилась в среду, 23 октября, в эфире программы "Нині вже" на "Громадському".

"Я не могу разобраться, какие планы у руководства фракции относительно тех депутатов, которые голосовали или не голосовали . Потому что утром есть заявление, что все должны обязательно пройти полиграф, днем ​​ необязательно, это тяжелое испытание для фракции, давайте, кто хочет добровольно, пусть проходит", –рассказала она.

Новости
Скандал в Раде с полиграфом: Арахамия предложил радикальные меры

В "Слуге народа" отреагировали на скандал со "взятками"

В "Слуге народа" отреагировали на скандал со "взятками"

Василевская-Смаглюк заявила, что если у руководства фракции есть подозрения во взяточничестве в отношении депутатов, то "пусть идут и разбираются".

"Что это за руководство фракции, которое не может твердо стоять на какой-то позиции? То есть, они видят, что фракция разваливается, комитет разваливается. Я думаю так, по крайней мере, я вижу еще один или два таких скандалы, а они будут, эти скандалы", – заверила нардеп.

Закончится это, по ее словам, тем что "все перессорятся".

Отметим, сама Василевская также голосовала против нашумевшего законопроекта №2047, имевшего цель ликвидировать коррупционные схемы при оформлении сделок с недвижимостью.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Нардеп Александр Дубинский заявил, что Офис президента Украины Владимира Зеленского хочет проверить народных депутатов от "Слуги народа", которые являются членами финансового комитета Рады, на детекторе лжи

  • Скандал разгорелся из-за возможного подкупа народных депутатов. Большинство из “подозреваемых” являются членами налогового комитета и не голосовали за законопроект №2047.

  • САП открыла уголовное производство по факту возможного подкупа.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персона
Ольга Василевская-Смаглюк
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
6
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Миценко Андрей
Миценко Андрей
В европейской стране все должно быть справедливо. Пусть делятся со всей фракцией, а в следующий раз берут взятки на всех.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
С этим шоу очередное подтверждение, что украинцы не могут управлять страной.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения