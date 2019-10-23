"Фракция разваливается": в "Слуге народа" отреагировали на скандал со "взятками"

Народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что скандал из-за возможного взяточничества в налоговом комитете может серьезно подорвать отношения в политсиле.

Своим мнением она поделилась в среду, 23 октября, в эфире программы "Нині вже" на "Громадському".

"Я не могу разобраться, какие планы у руководства фракции относительно тех депутатов, которые голосовали или не голосовали . Потому что утром есть заявление, что все должны обязательно пройти полиграф, днем ​​– необязательно, это тяжелое испытание для фракции, давайте, кто хочет добровольно, пусть проходит", –рассказала она.

В "Слуге народа" отреагировали на скандал со "взятками"

Василевская-Смаглюк заявила, что если у руководства фракции есть подозрения во взяточничестве в отношении депутатов, то "пусть идут и разбираются".

"Что это за руководство фракции, которое не может твердо стоять на какой-то позиции? То есть, они видят, что фракция разваливается, комитет разваливается. Я думаю так, по крайней мере, я вижу еще один или два таких скандалы, а они будут, эти скандалы", – заверила нардеп.

Закончится это, по ее словам, тем что "все перессорятся".

Отметим, сама Василевская также голосовала против нашумевшего законопроекта №2047, имевшего цель ликвидировать коррупционные схемы при оформлении сделок с недвижимостью.

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Скандал разгорелся из-за возможного подкупа народных депутатов. Большинство из “подозреваемых” являются членами налогового комитета и не голосовали за законопроект №2047.

САП открыла уголовное производство по факту возможного подкупа.

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